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奧運只開放「50%觀眾入場」！人數上限2萬　政府：不顧代價要辦成

▲▼東京奧運會。（圖／路透）

▲有消息指出，東京奧運可能會將入場觀眾人數控制在2萬人左右。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

日本新冠疫情依舊嚴峻，已被推遲一年舉行的東京奧運會是否能在今年7月順利進行備受關注。早前有消息指出，政府正考慮採取「無觀眾」、「無人數上限」、「減少50%的觀眾人數」這3個方案，好讓奧運在疫情猖獗之時，仍能順利進行。最近有報導稱，政府已決定將入場觀眾人數控制在50%左右。

路透社引述《產經新聞》報導指出，日本政府打算將奧運會的入場觀眾人數控制在場館可容納人數的50%以內。奧運會的大型場館最多可以容納4萬名現場觀眾，因此若政府真的實施「減少50%觀眾人數」的方案，那現場觀眾的人數上限可能會設定為2萬人。不過，若是疫情在7月份有所好轉，那政府可能會允許更多觀眾入場。

奧委會發言人高谷正哲（Masa Takaya）表示，他們會在4月份做出最終決定後，才對外公佈相關訊息。知情人士向路透社透露，日本可能會做出不允許外國觀眾入場的決定，但奧委會主席橋本聖子（Hashimoto Seiko）表示，他們尚未就此事下決定。儘管支持政府繼續舉辦奧運會的日本民眾非常少，但相關單位一再表示，他們會不惜一切代價，讓奧運會在今年成功舉行。

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