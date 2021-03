把「袖口」吃光光！10歲小妹罹異食癖　衛生紙、橡皮擦全吞下肚

▲英國一名10歲女童罹患異食癖,有一次甚至把袖口啃光。(示意圖/取自免費圖庫pexels)



記者吳美依/編譯

英國曼徹斯特10歲女童潔伊(Jai Butler)罹患異食癖(Pica),總是忍不住吃下不可食用的物品,包括衣服、橡皮擦、假盆栽、橡皮筋和木頭,甚至曾經把毛衣某一邊的袖口啃光光。40歲媽媽娜歐蜜(Naomi Butler)非常擔心孩子總有一天毒死自己,因此挺身發聲,希望更多人關注與了解這種罕見疾病。

《鏡報》報導,異食癖是一種強迫性飲食失調,患者持續渴望吃掉不是食物、沒有營養的物品。娜歐蜜多年前就注意到,年幼的潔伊會吃衛生紙,但她當時沒想那麼多,認為幼童都習慣把東西塞入嘴巴,直到女兒7歲那年開始啃衣服,她才意識到問題嚴重性。

