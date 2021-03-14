防軍事用途！緬甸首顆「人造衛星」遭日本扣留　緬方負責人失聯中

▲緬甸首顆人造衛星遭日本扣留。（圖／翻攝自NASA）



記者張方瑀／綜合報導

《路透社》獨家消息指出，日本兩名大學官員表示，自從緬甸政變後，日方決定暫時停用緬甸首顆人造衛星，並代為臨時保管，目前也正在研擬該如何處理這顆衛星。

報導指出，這顆價值1500萬美元的人造衛星，是由北海道大學和緬甸政府出資的緬甸航空航天工程大學（MAEU）於2020年10月聯合建造完成，並在今年2月20日由美國太空總署（NASA）代為發射；這也是兩顆微型衛星中的其中一顆，裝有監測農業和漁業的攝影機，第二顆微型衛星計畫於2023年9月發射。

日本人權活動人士和部分官員擔心，這些衛星上的攝影機可能會被用做軍事用途，一名不具名日本官員透露，「我們不會捲入任何與軍方有關的事情，這顆衛星不是為此目的設計的。」目前日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）和北海道大學正在決定如何處理這顆衛星。

除此之外，緬甸航空航天工程大學首批7名專業人員和7名學生接受了日方衛星建造、衛星技術和空間技術的線上培訓。不過日方官員表示，自2月1日政變以來，他們一直無法聯繫緬甸航空航天工程大學校長Kyi Thwin。

日本與緬甸關係密切，也是緬甸最大援助國之一，在譴責暴力的同時，並沒有向西方國家一樣採取強硬的制裁措施。人權觀察組織（Human Rights Watch）亞洲計畫官員Teppei Kasai表示，儘管這顆衛星並非依照軍事用途打造，但仍舊很容易將技術轉為軍事用途，「日方應直接暫停該項目，並審查潛在的人權風險。」

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