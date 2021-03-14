巧遇「奇異木頭」想拍照！下秒「鬼鳥」突狂叫　粉色巨嘴讓她嚇瘋

▲一名女子在農場中見到俗稱「鬼鳥」的林鴟後被牠奇異的長相嚇壞了。（圖／翻攝自Facebook／Wildlife）

記者葉睿涵／綜合報導

哥倫比亞一名女子在農場中，誤將一隻長相奇異的鳥認為是木頭，於是拿出手機將牠拍下來。沒想到這隻奇怪的鳥這時卻突然開口叫了起來，讓女子嚇壞了。

綜合《鏡報》與《每日郵報》報導，女子在哥倫比亞北部奇博羅一個農場的籬笆上看見「一塊長相奇異」的木頭，她感到十分新奇，於是拿出手機想為牠拍一張照片。當女子靠近時，這塊「木頭」開始警惕，背上的羽毛立刻豎了起來。女子見狀才發現，這是一隻大鳥。

於是她改變主意，悄悄將手機轉為錄影模式，想將這隻長相奇異的大鳥拍下來。沒想到，大鳥這時突然睜開了一雙大眼，還將嘴張大、發出奇怪的叫聲。毫無防備的女子被嚇壞了，她表示，「牠長得實在太乖了，牠張開那張大嘴時，你才會發現牠長得有多怪」。

報導稱，女子遇見的實際上是一種被俗稱為「鬼鳥」或「撲通鳥」（Potoo bird）的林鴟。這種鳥通常只在夜間活動，並主要捕食大型昆蟲和小型脊椎動物，它較為有名的特徵是在整個晚上發出的咆哮聲、呻吟聲，並且普遍生活在南美洲的森林中。

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