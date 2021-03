就是挺台！　金融大亨推特嗨讚：美國將承認台灣

▲巴斯發文力挺台灣。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國國務卿布林肯日前大讚台灣防疫,更承諾推動台灣參與國際事務,並稱「台灣是強健民主政體、科技重鎮,也是一個能對世界作出貢獻的國家」。知名對沖基金大亨巴斯(Kyle Bass)隨即在推特發文力挺台灣,強調美國從今以後將「承認台灣」。

美國知名對沖基金大鱷、海曼資本(Hayman Capital)創辦人巴斯13日在推特轉貼布林肯(Antony Blinken)的相關新聞表示,「台灣是擁有2400萬人口的國家,台灣不是中國,美國從今以後將承認台灣。」除此之外,還在貼文中標註中國官媒《環球時報》、《環球時報》總編輯胡錫進、中國駐美大使崔天凱的推特帳號。

布林肯10日出席國會聽證會時指出,台灣是強健民主政體、科技重鎮,「也是一個能對世界作出貢獻的國家,而非只有對自身人民,2019冠狀病毒疾病(COVID-19)就是一個很好的例子。」並承諾會推動台灣參與世衛、邀台灣出席拜登主辦的民主峰會。

Taiwan is a COUNTRY of 24 million people. Taiwan is NOT china. United States will recognize Taiwan from now-on. #TaiwanIsNotChina @HuXijin_GT @Globaltimesnews @AmbCuiTiankai https://t.co/e81WusNWr6