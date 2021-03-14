出2000元聞腳5分鐘！網一看對話「全挺男客」…大讚禮貌：紳士多了

▲有些人對於腳的味道情有獨鍾。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

網購賣家遇過客人各式各樣的要求，尤其賣鞋更容易碰到有「特殊癖好」的買家！一名女子在蝦皮販售二手鞋，結果遇到「原味襪愛好者」，對方願意出2000元聞她的腳5分鐘，還傳了自己全身照表達誠意。網友看完兩人對話紀錄後，反而大讚這位男客人「紳士多了」。

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▲男客人用詞算有禮貌。（圖／翻攝自Dcard）



原PO在Dcard貼出對話紀錄，男客人先是問她這雙鞋有沒有味道，接著又說想買穿過且「有流腳汗」的原味襪子，她試探性地問「你要出多少？」對方說可以出2000元聞原PO的腳10分鐘，後來又改口說5分鐘也可以，地點是在對方的車內。

且這位男客人還很有誠意，提到自己隔天會去新竹，如果原PO有空可以親自去找她，只要在車上脫鞋讓他聞5分鐘即可。原PO後來要求傳自拍照，對方也配合地附上一張全身照片，並承諾見面當天會戴一樣的帽子，證明自己沒傳假照片。原PO後來隨便在網路找一張美女照片傳給男客人，對方隨即跟她約隔天下午3點見面聞腳，並保證會先付款，不過原PO最後以上班的理由拒絕，並提議讓男友代替自己去，可惜客人對男性的腳沒有興趣。

▲原PO最後拒絕了這位客人。（圖／翻攝自Dcard）



網友回應，雖然男客人的癖好讓賣家難為情，但至少言語間沒有惡意騷擾，也願意付錢並取得對方同意，比偷鞋大盜坦蕩多了，「比起偷偷撿別人鞋子聞的，這種願意花錢去詢問的是不是紳士多了，撇除癖好很變態，其實對話中也沒有什麼不禮貌的地方」、「我倒不覺得他呈現出變態的感覺欸，個人癖好而已，況且他不偷不搶不騙，又那麼有禮貌，我都想給他聞了」、「他這麼有禮貌的問，你一開始沒有要答應就直接拒絕。」