惡狼闖民宅…打落97歲嬤2顆牙！不顧高齡「再性侵」　施暴過程曝

▲奈及利亞一名97歲老婦被35歲男子毒打性侵。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

奈及利亞一名97歲老婦在家中被一名闖入的35歲男子毒打性侵，警局發言人表示，他們已在事後逮捕嫌犯，並將在近期內將其控上庭。

綜合外媒報導，來自奈及利亞菲卡的老婦2月8日獨自在家時，遭闖入的35歲男子法魯克（Mohammed Faruk）無故痛毆，導致老婦的2顆牙齒被打落。更沒想到的是，法魯克在行暴後，居然不顧她已高齡97歲，色心大起性侵了她。

老婦在接受該國國家刑偵情報局（SCIID）的詢問時表示，嫌犯在對她施暴時強行掩住了她的嘴，以避免她的喊叫聲引起鄰居們的注意，此前她已有40年沒有性生活。警方在現場找到法魯克的精液，並在2月20日下午2點將這名嫌犯逮捕。

警方發言人阿杜卡里（Dungus Abdulkarim）表示，目前案件已轉交SCIID進行後續調查與起訴，當地法律規定，對成年人施以性侵行為將被判處25年徒刑；致力於終結老年人受害的司法部將在短期內將嫌犯控上庭。

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