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哈利梅根專訪狂打臉！　英媒曝「送花道歉」真相：她也把凱特弄哭

文／中央社記者戴雅真倫敦14日專電

英國哈利王子和妻子梅根與英國媒體針鋒相對，在歐普拉專訪中點名媒體的種族歧視是他們離開英國的部份原因。英媒展開反擊，把梅根的話再三檢視，一一查證時間表和內容。

▲▼哈利王子與妻子梅根接受歐普拉專訪。（圖／路透）

▲哈利王子與妻子梅根接受歐普拉專訪。（圖／路透）

哈利王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）和「每日郵報」（Daily Mail）的關係形同水火，曾經對簿公堂。梅根曾經控告「每日郵報」在2018 年刊出她寫給父親的家書，侵犯隱私。哈利王子這次在接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時，也點名「每日郵報」知道他們在加拿大的確切住址，逼他搬家到美國加州。

而在專訪7日播出後數天，「每日郵報」也做好研究工作，對哈利與梅根的訪問內容一一提出質疑。

梅根在訪問中稱她和妯娌凱特（Kate）因為花童衣服起爭執，有報導稱凱特被她弄哭，但「事實相反」，其實是她被凱特弄哭，而且凱特之後還送來花，以及道歉的字條。

「每日郵報」表示，梅根的說法也不盡是事實，沒說出凱特送花後的遭遇。「泰晤士報」（The Times）報導，凱特在爭執發生的隔天確實帶了一束花去哈利和梅根家，想要和好，但梅根「直接把門在她面前甩上」。

▲英國王室凱特和梅根上演。（圖／達志影像／美聯社）▲威廉王子與凱特夫婦、哈利王子及梅根夫婦，人稱「王室F4」（Fab Four）。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特王妃與梅根。（圖／達志影像／美聯社）

其次，梅根宣稱她和哈利早在婚禮的3天前就已經完婚。她在專訪中說，2018年5月19日在溫莎城堡的世紀婚禮3天前，兩人就已私下在坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）面前交換誓詞。

「每日郵報」表示，如果現場只有梅根、哈利和坎特布里大主教威爾比，一共3人，那麼這場婚禮根本不能作數。因為根據英國法律，結婚還需要有2名見證人。換句話說，現場至少要有5人。

報導表示，根據消息人士，梅根認為的完婚，其實只是3天後正式婚禮的「彩排」而已。

對於梅根透露結婚後曾有「不想活下去」的念頭，想要向外面的機構求助但遭拒絕。哈利王子也說，不曉得要如何幫助梅根，並沒有和家庭成員討論過。他說：「我猜我對於向他們坦承這件事感到羞恥，我沒有人可以求助。」

「每日郵報」報導，事實上，哈利王子曾經坦承自己有過心理問題，表示他在母親逝世後，需要醫師幫助他克服悲傷。他和哥哥威廉王子（Prince William）及嫂子凱特也曾大力呼籲民眾，即使成年人也要重視心理健康。然而，對象變成妻子，他卻不知道要如何幫助她，走過這條自己曾經走過的路。

梅根在專訪中也表示，自從加入英國王室，就沒看過她的護照、駕照和鑰匙，因為都被上繳了。歐普拉問說：「感覺妳被困住了？」梅根答道：「沒錯。」

「每日郵報」表示，「這種困住人的方法可真是奇怪」，因為梅根在2018年婚禮後的6個月內，除了公務行程外，她還至少出國度假4次，地點包括義大利、加拿大、阿姆斯特丹，還度過了一次非常長的蜜月。而在2019年，梅根私下去過西班牙、法國、義大利、紐約，還去看好友小威廉絲（Serena Williams）打美國公開賽。

此外，梅根還說王室要求她少出門，「我曾經在4個月只出門過2次。」

▲▼梅根、哈利和英國女王。（圖／路透）

▲梅根、哈利和英國女王伊莉莎白二世。（圖／路透）

「每日郵報」拿出梅根的行程表對照發現，從梅根婚後，到她與哈利離開、前往加拿大的17個月期間，根據記錄，她有73天都有公務行程。而在這些活動中，至少65場活動都需要離開家。

報導指出，梅根只有2段沒有公務活動的空窗期，第一段在2019年3月22日到7月6日，第二段是2019年7月14日到9月23日。

第一段時間是她生下兒子亞契（Archie）的前後。不過，這段期間她在5月6日去了醫院，之後又有4次私人行程，包括6月看了一場棒球比賽、7月4日看了溫布頓網球錦標賽。第二段活動空窗期間，她則是出國旅行4次，去了義大利、法國、西班牙度假勝地伊維薩島（Ibiza）和美國。

報導指出，因此根本不可能出現梅根所說的「4個月只出門2次」。

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