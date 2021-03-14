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日媒：日美協議菅義偉、拜登4／9會面　恐直接點名批中國！

▲▼日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日媒報導，有關日本首相菅義偉與美國總統拜登會談，雙方政府正以美東時間4月9日為主軸進行協調。日美政府也在協調，將在日美「2加2會談」後公布的成果文件上，點名批評中國。

日本讀賣新聞報導，預料菅義偉將成為拜登上台以來，首位受邀進入美國白宮的外國領袖。

日本政府目前規劃菅義偉率團於4月8日出發，9日出席在美國華府舉行的日美領袖會談，預計10日返回日本。

作為防疫對策，菅義偉此行除縮短訪美停留時間，跟領袖會談相關的活動也減到最少；由於訪團成員人數也縮減到最少，預料日本外務大臣茂木敏充不會隨行。

菅義偉與拜登的領袖會談上，預料將就進一步強化日美同盟關係及合作實現「自由且開放的印度太平洋」進行協商。

另外，日美政府也在協調，在領袖會談登場前，預計本月16日於東京登場的日美外交及國防首長舉行的「日美安全保障協議委員會」（2加2會談）後公布的成果文件上，點名批評意圖在東海及南海改變現狀的中國。

一旦日美政府屆時在成果文件上以點名方式牽制中國，將相當罕見。

日美「2加2會談」成果文件預料將批評不斷派遣海警船航行釣魚台列嶼（日美皆稱尖閣諸島）周邊海域的中國，也將載明「尖閣諸島」適用日美安全保障條約第5條規定。

對中國授權海警執法必要時可對外國船隻動武的海警法，日美雙方也檢討將在成果文件中加入「同感嚴重憂慮」等文字。

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