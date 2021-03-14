美國史上最慘校園屠殺！他密謀炸爛小學　「38童＋6師」瞬間慘死

▲美國密西根州1927年5月發生「貝斯學校大爆炸」（Bath School disaster），是該國史上最大規模的校園屠殺案。（圖／翻攝Twitter@MMJYBBJWIdols）

記者吳美依／綜合外電報導

美國密西根州農民兼政治人物基歐（Andrew Kehoe）於1927年5月18日犯下「貝斯學校大爆炸」（Bath School disaster），他在地下室安裝數百磅炸藥，引爆後奪走44條性命，包括38名兒童與6名成人，另有58人受傷，成為該國史上最大規模的校園屠殺案。

基歐在密西根州州立學院攻讀電氣工程學位，畢業後擔任水電技師，之後因頭部受傷而回到家族農場工作。據悉，他過去就曾出現暴力傾向，大方坦承殺害繼妹的寵物貓、鄰居的狗，甚至活活打死自己的馬，去世後被懷疑曾在煤油取暖器動了手腳，謀殺繼母。

基歐經營農場，風光一時，但在1920年代作物價格暴跌的風波中陷入困境，難以支付貸款、生病妻子的龐大醫藥費，債台高築；雖為監督稅金使用，當選鎮上學校董事會財務總管，但也因此與校長修克（Emory Huyck）成為死對頭。他後來投入1926年地方選舉，治安官、鎮幹事職位卻雙雙落敗，最後瀕臨破產。

▲外界認為，基歐（Andrew Kehoe）遭遇經濟與政治上的挫敗，最後成為謀殺犯。（圖／翻攝維基百科）

基歐首先於5月16日至18日殺害久病臥床的妻子，18日上午透過定時裝置引爆小學地下室的炸彈。他接著把住家與農場燒毀，駕駛卡車來到小學，引爆炸藥自殺，連帶奪走校長修克的性命。目擊者說，2人的身體「幾乎被撕碎」。

小學北翼建物全部成為廢墟，牆壁破碎，屋頂倒塌，地面出現大洞。許多孩子被拋到空中，數十名師生埋在瓦礫之下，痛苦哀嚎求救。不幸中的大幸是，由於線路故障，僅不到一半的炸藥被引爆，否則傷亡可能更慘重。

美國犯罪作家、紐約城市大學退休教授謝特（Harold Schechter）最近出版新書《瘋子》（Maniac）描述這段故事。他認為，基歐是家族農場渴望已久的唯一男性繼承人，從小養尊處優、受到特別待遇，導致自負性格「病態性膨脹」。外界則普遍認為，基歐在經濟與政治上雙雙受挫，產生報復心理，最終犯下駭人罪行。

據悉，基歐沒有寫下遺書，但調查人員在他的農場裡發現一塊牌子，上面寫著，「罪犯是後天導致的，並非天生如此」。

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