醫院突「中斷供氧」釀7新冠患者死！　上百家屬「包圍抗議」爆衝突

▲約旦一家醫院發生氧氣供應中斷長達1小時的事故,導致7名患者死亡。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

約旦一家醫院在13日發生供氧中斷事故,造成7名仰賴呼吸器生存的新冠患者死亡。死者家屬因無法接受院方疏失釀死,憤而抗議,要院方給個交代。醫院院長事後被革去職務,該國衛生部長奧貝達特(Nathir Obeidat)也因此下台。

▲家屬不滿院方疏失釀死,群聚在醫院外抗議,並與前來阻攔的軍警發生衝突。(圖/路透)

綜合路透社、半島電視台等外媒報導,約旦首都安曼西部一所新建的醫院新索爾特(New Salt Government Hospital)在13日早晨發生氧氣供應中斷長達1小時的事故,造成加護病房、產房和新冠肺炎特別病房的患者無法在呼吸器的協助下呼吸,進而導致7名新冠患者死亡。

上百名憤怒的家屬不滿院方疏失釀死,群聚在醫院外抗議,要求院方給他們一個交代。趕來的軍警連忙阻攔他們,導致雙方爆發肢體衝突。約旦總理卡沙尼(Bisher al Khaswaneh)立刻解僱了衛生部長奧貝達特。

#WATCH: The moment #Jordan's King Abdullah orders the Director of Salt Hospital to submit his resignation following #COVID19 deaths. (: @AlMamlakaTV) https://t.co/supawSjZPi pic.twitter.com/QiclCTjGym