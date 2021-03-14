醫院突「中斷供氧」釀7新冠患者死！　上百家屬「包圍抗議」爆衝突

▲約旦一家醫院發生氧氣供應中斷長達1小時的事故，導致7名患者死亡。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

約旦一家醫院在13日發生供氧中斷事故，造成7名仰賴呼吸器生存的新冠患者死亡。死者家屬因無法接受院方疏失釀死，憤而抗議，要院方給個交代。醫院院長事後被革去職務，該國衛生部長奧貝達特（Nathir Obeidat）也因此下台。

▲家屬不滿院方疏失釀死，群聚在醫院外抗議，並與前來阻攔的軍警發生衝突。（圖／路透）

綜合路透社、半島電視台等外媒報導，約旦首都安曼西部一所新建的醫院新索爾特（New Salt Government Hospital）在13日早晨發生氧氣供應中斷長達1小時的事故，造成加護病房、產房和新冠肺炎特別病房的患者無法在呼吸器的協助下呼吸，進而導致7名新冠患者死亡。

上百名憤怒的家屬不滿院方疏失釀死，群聚在醫院外抗議，要求院方給他們一個交代。趕來的軍警連忙阻攔他們，導致雙方爆發肢體衝突。約旦總理卡沙尼（Bisher al Khaswaneh）立刻解僱了衛生部長奧貝達特。

他指出，「這是一個不能被接受的嚴重錯誤，我為此感到羞愧，也不會找藉口，政府會為這起事故負全責。」卡沙尼也強調，政府將在司法調查結果出爐後，為死者們負責。事後，約旦國王阿普杜拉（Abdullah）也到訪醫院，並在現場要求醫院院長辭職，以緩解緊張的局勢。

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