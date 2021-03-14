奈及利亞39學生遭綁　肉票遭槍抵頭「抽打狠虐」…痛哭求饒影片曝

▲綁架犯用槍指著學生畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook／Louis Ngare）



文／中央社

奈及利亞北部一所學院39名學生遭匪徒綁票，今天曝光的影片顯示學生們瑟縮坐在林地地面上，武裝綁匪用棍棒和鞭子毆打這群學生。

路透社報導，這支武裝幫派在當地時間11日深夜11 時30分左右闖入北部卡杜納州首府卡杜納市（Kaduna）近郊的聯邦森林機械化學院（Federal College of Forestry Mechanization），並抓走在學校留宿的大批人質，包括學生和學校職員。

奈國軍隊隔天救出180名師生，尚有39人下落不明。

據法新社報導，最新曝光的影片似是透過其中一名人質的社群媒體臉書（Facebook）帳號發布，影片可見其他部分遭綁架的學生，有男有女。

影片可見20多名學生坐在地上，用英語和豪薩語（Hausa）哀求外界幫助。一人表示綁匪要求5億奈拉（相當於新台幣3700萬元）的贖金。

一名男學生表示：「如果有人來救我們卻沒帶錢，他們就會殺了我們。」

另一支影片顯示槍手手持鞭子抽打肉票，一些人哭泣哀號、苦苦求饒。

這些人質被身穿軍服的槍手團團包圍，不過記者目前無法獨立證實影片的真實性。

學院教務長烏斯曼（Bello Mohammed Usman）和一名家長今天證實影片中的人質確實是該校學生，並識別出他們的身分，其中包括一名孕婦。烏斯曼婉拒評論綁匪贖金的要求。

國家內部安全專員阿魯萬（Samuel Aruwan）告訴法新社：「來自軍方、空軍、警方和國家安全局（DSS）的安全人員正在進行救援學生的行動。」

遭綁匪攻擊的聯邦森林機械化學院男女兼收，學生約達300人，年齡多為17歲以上。

憂心如焚的家長、親戚和民眾紛紛趕抵學校等候消息。

奈及利亞中、北部的重度武裝幫派近幾年來升高攻擊頻率，以擄人來勒贖、強暴。11日的校園綁架事件為去年12月以來的第4起。

總統布哈里（Muhammadu Buhari）透過聲明警告，「各大學校成了恐怖分子和匪徒下手目標」，但政府不會讓犯罪行為破壞了教育體系。

奈國軍方和警方試圖解決境內幫派問題，但成效不彰。許多人擔心，當局不嚴懲綁匪，而是付錢了事，恐讓情況更加惡化。

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