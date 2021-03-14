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她晚上走路回家…遭警「擄走謀殺」！倫敦千人哀悼爆衝突　4人被捕

▲英國倫敦千人哀悼莎拉（Sarah Everard）。莎拉晚間獨自步行回家，竟遭殺害。（圖／路透）

▲英國倫敦千人哀悼莎拉（Sarah Everard）。莎拉晚間獨自步行回家，竟遭殺害。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國倫敦33歲女子莎拉（Sarah Everard）晚間獨自步行回家，卻因此遭到謀殺，且嫌犯身分竟是警察，不僅震驚全國，也再度引發女性在公共場所的安全論戰。1000多名民眾13日發起守夜活動，卻因違反防疫條例遭警方驅離，雙方爆發衝突，數名女性被拖行離開，至少4人被捕。

CNN、《路透社》等外媒報導，雖然守夜活動「奪回街道」（Reclaim These Streets）因防疫條例取消，當日傍晚仍有大批人潮聚集在莎拉最後出現的地方，也就是倫敦南部的克拉珀姆區（Clapham），哀悼、獻花、點燃蠟燭，唱誦「她只是走路回家」、「我們不會沉默」。他們遭警方驅離時，憤怒大罵「可恥」、「逮捕你們自己人吧！」

▲英國倫敦千人哀悼莎拉（Sarah Everard）。莎拉晚間獨自步行回家，竟遭殺害。（圖／路透）

▲英國倫敦千人哀悼莎拉（Sarah Everard）。莎拉晚間獨自步行回家，竟遭殺害。（圖／路透）

▲英國倫敦千人哀悼莎拉（Sarah Everard）。莎拉晚間獨自步行回家，竟遭殺害。（圖／路透）

▲英國倫敦千人哀悼莎拉（Sarah Everard）。莎拉晚間獨自步行回家，竟遭殺害。（圖／路透）

▲英國民眾獻花、點蠟燭哀悼。（圖／路透）

倫敦警察廳強調理解民眾的心情，但實施逮捕是為了保護人民安全。廳長迪克（Cressida Dick）說，守夜活動「非法且不安全」，副手也證實4人因違反公共秩序法、健康保護條例被捕。

不同的是，大曼徹斯特警方發布聲明，支持當地民眾舉辦守夜，「女性不應該活在恐懼中，或為了路上安全而改變自己的行為」。「奪回街道」主辦方則透露，他們將募資支付各地響應活動的罰款。

▲英國倫敦千人哀悼莎拉（Sarah Everard）。莎拉晚間獨自步行回家，竟遭殺害。（圖／路透）

▲英國倫敦千人哀悼莎拉（Sarah Everard）。莎拉晚間獨自步行回家，竟遭殺害。（圖／路透）

▲倫敦警方以違反公共秩序、防疫條例為由驅散民眾，並且逮捕4人。（圖／路透）

倫敦市長可汗（Sadiq Khan）坦言警方應對「有時既不適合也不符合比例原則」，要求警察廳廳長迅速解釋。工黨領袖斯塔摩（Keir Starmer）、內政部長巴特爾（Priti Patel）等政治人物也呼籲警方說明。

英國首相強生（Boris Johnson）表示，他與女友席孟茲（Carrie Symonds）將點蠟燭紀念莎拉，「我將盡我所能確保街道安全、婦女和女孩不必再面對騷擾或虐待」。

▲▼英國約克郡一名女子艾芙拉德（Sarah Everard）於3日晚間失蹤，警方已發現一具遺體，正在確認身分當中。（圖／翻攝自倫敦警察廳）

▲莎拉遇害震撼英國社會，引爆女性安全議題論戰。（圖／翻攝自倫敦警察廳）

莎拉3日晚間從朋友公寓離開，獨自步行回家，途中曾與男友通話，稍晚竟離奇失蹤。她的遺體10日在50多英里以外的肯特郡（Kent）林地中被發現，目前正在接受法醫檢查。

48歲倫敦員警庫恩斯（Wayne Couzens）9日落網，12日被指控綁架與謀殺，13日稍早首次現身西敏寺裁判法院，目前關押候審，預計16日再次出庭。他在議會及外交保衛隊（PaDP）服務，主要職責是巡邏外交場所。

英國社會再度掀起女性安全與性侵犯的爭論，許多女性挺身分享夜間獨行遭到騷擾或恐嚇的經驗，不少人會透過假裝與別人通電話等方式加以防範，但也對於必須這麼做才能保護自己，感到沮喪憤怒。

聯合國婦女署（UN Women）英國辦事處1月委託市調公司YouGov實施調查，根據10日公布的結果，1000多名女性受訪者中，超過70％曾在公共場所被騷擾，18歲至24歲女性的發生比例高達97％。此外，受訪者對於公家機關解決困境的能力缺乏信心，僅4%曾向官方組織通報，45%不相信通報能夠改變任何事情。

英國國家統計局（ONS）犯罪調查報告指出，男性比女性更可能成為陌生人或熟人暴力的受害者，但也更可能因暴力案件遭到起訴。截至2020年3月的過去3年內，高達93％被定罪的謀殺犯是男性。


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