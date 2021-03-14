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中國海警已很克制！　怒嗆日本：別幻想我們會停止派船到釣魚台

▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲中國和日本在釣魚台周邊海域的主權爭議越演越烈。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

中國在1月通過《海警法》後，和日本在釣魚台（日稱尖閣諸島）周邊海域的主權爭議越演越烈。日方表示，北京當局曾透過外交管道向日方強調，釣魚台是中國固有領土，「不要幻想中國會停止讓海警局公務船駛入釣魚台週邊日本領海。」

根據《共同社》報導，日方消息人士透露，中國2月下旬曾通過外交渠道重申，釣魚台是中國固有領土，日本漁船之所以被海警局追趕，都是因為漁船駛入中國領海的關係；同時指出，中方的應對措施已相當克制，並沒有對海上保安廳巡邏船、漁船進行強制驅逐，也未使用噴水槍等武器壓制。

北京當局還強調，「不要幻想中國會停止讓海警局公務船駛入釣魚台週邊日本領海，以及在領海外側鄰近區接近、尾隨日本漁船的做法。」根據統計，自從《海警法》實施後，海警局公務船截至12日共有6天駛入釣魚台週邊領海，總計達14艘。

日本首相菅義偉12日也在美國、日本、印度與澳洲「四方安全對話」上提到，「從國際法的觀點來看，（中國海警法）包括了有問題的規定，令人深感憂慮。」日本防衛大臣岸信夫在加拿大智庫主辦的一場線上國際會議致詞表示，「該法在國際法上是有問題的」，為了向中國表達強烈憂慮，將和國際社會合作。

►菅義偉對「中國海警法」深感憂慮　美日印澳領袖會談聚焦南海
►產經：日今年不擬邀習近平到訪！　中國頻擾釣魚台、人權問題影響

 
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