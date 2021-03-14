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南韓暫不停止施打AZ疫苗！4月開放一般民眾接種：65歲以上者優先

▲▼南韓第二季開放一般民眾施打新冠疫苗，其中65歲以上高齡人士為優先接種對象。（圖／路透社）

▲南韓第二季開放一般民眾施打新冠疫苗，其中65歲以上高齡人士為優先接種對象。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓2月26、27日起開放民眾接種阿斯利康（AZ）與輝瑞新冠疫苗，其中施打對象包括療養院未滿65歲以上患者與職員、新冠肺炎專責醫院醫護人員，以今年第一季開啟新冠疫苗施打的序幕。政府將於明（15）日頒布第二季的接種計畫，除4月起開放一般民眾施打，還將非65歲以上高齡人士納入優接種對象，預計共1032萬人。

根據《韓聯社》報導，在南韓防疫當局初步制訂出的第二季（4至6月）新冠疫苗接種對象，包括850萬名滿65歲以上高齡人士、38萬名牙科、韓醫（傳統醫學）、藥局醫療人員、90萬名殘疾人士收容中心、2萬名空服員（韓籍航空公司國際航線），而剩下的約103萬2千人之名額，政府考慮納入國小、國中、高中教師，並包括特殊教育學校教師。

另外，南韓政府還考慮將出戰東京奧運的國家代表隊選手納入第二季的施打對象名單中。而總統文在寅即將於6月飛往英國出席G7峰會，依據防疫規定，預計最晚於3月下旬、4月中旬前完成第一次新冠疫苗接種。

根據《朝鮮日報》，南韓防疫當局經過長久討論後，11日決定將於3月底開放年滿65歲以上高齡人士接種AZ疫苗。據悉，隨著歐洲發生多起接種AZ疫苗後引起血栓、甚至因此死亡的案例，歐洲10國與泰國宣布暫停施打AZ疫苗，不過南韓防疫當局昨（13）日表示，國內所購AZ疫苗與歐洲並非同個批次，因此決定不暫停施打。

►南韓AZ疫苗未現「血栓」病例！當局呼籲民眾放心：不暫停施打
►打AZ疫苗不能走！25歲健康男痛到恍惚　韓7千例異常反應AZ佔98.9%

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