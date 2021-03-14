拜登慘遭金正恩「已讀不回」！路透社：美政府多次嘗試連繫北韓

▲拜登政府2月中曾透過各種外交管道試圖聯繫北韓，卻未獲平壤當局任何回應。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

拜登先前競選總統時，曾批評川普的政策並無法阻止北韓（朝鮮）發展核武與殺傷性戰略武器，就任以後以審慎的態度重新全面檢討對北韓政策，就在美國國務院12日表示，拜登政府將在近數周以內確立對北韓政策，現今又有外媒透露，其實拜登政府從2月以來就私下透過各種管道試圖聯繫北韓，不過卻慘遭「已讀不回」。

英媒《路透社》於當地時間13日引述美國政府某匿名高層的說法，表示拜登政府上任以後，從2月中旬起就透過各種外交管道嘗試與北韓接觸，其中包括位於紐約的北韓駐聯合國代表部，不過至今未從平壤當局獲得任何回應。

報導指出，拜登政府針對北韓政策與戰略進行全面性的檢討，而在相關立場公開上，也抱持著審慎以對的態度。另外，報導也指出拜登在競選前，曾批評時任總統川普雖與北韓最高領導人金正恩維繫著史無前例的友誼，然而川普政府所做出的各種努力，在說服北韓拋棄核武上最終面臨失敗。

▲美國國務卿布林肯，將於17、18日訪韓。（圖／達志影像／美聯社）

該則報導引述拜登政府某官員的說法，指川普政府後期，即便美國進行各種努力，但與北韓之間卻還是未有活絡的對話；至於北韓一年多以來對美國保持沉默、甚至未回應美國嘗試對話的請求，此態度是否將影響拜登政府的對北韓政策，該名官員則對此未做出回應。

據悉，美國東亞暨太平洋事務助理國務卿金星（Sung Kim，又譯金成，本名金星容）於12日在《自由亞洲電台》（RFA）的電話訪談時透露，其認為拜登政府將於近數周以內完成對北韓政策的全面性檢討，不過並未指出明確的時間表。

另外，美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁將於17、18日結束日本行程後出訪南韓，與南韓外交部長鄭義溶、國防部長徐旭進行「2+2會談」，而美韓聯合軍演也將持續進行至18日，目前北韓並未做出任何軍事挑釁等動作。

▲此次美韓聯合軍演採電腦兵推，圖為7日京畿道平澤市駐韓美軍的韓福瑞營。（圖／達志影像）

韓媒《紐西斯通訊社》分析，由於此次美韓軍演僅採電腦兵推、且取消大規模野外機動訓練（FTX），因此並未挑起北韓敏感神經，然而比起軍演，北韓當局更關注美國政府高層訪韓，因為美國可能在過程中公開對北韓政策與戰略。目前北韓內部在外交上持續採取謹慎的態度，強調國內經濟發展，金與正也未就兩韓、朝美關係上進行任何發言或表態。

不過，北韓2月仍持續運作寧邊核設施，其中煤炭火力發電廠的煙囪被觀測到煙氣排出，疑似向放射化學實驗室供給蒸氣，數度被民間衛星偵測，研判以此故意對界釋放訊息，做為威脅美國的談判籌碼之一。

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