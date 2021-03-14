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老人院「視訊監控」淪性侵直播！他崩潰目睹83歲老母遭男職員硬上

▲健保給付病床,病床,電動病床,健保病房,病房。（圖／記者林世文攝）

▲美國一名男子某日打開老人院的視訊監控，怎知卻看到男員工在性侵自己的母親。（圖／記者林世文攝）

記者王佩翊／編譯

美國明尼蘇達州一名男子的母親因為罹患阿茲海默症，被安置在安養院內。日前這名男子透過安養院的視訊監控想要查看83歲老母親的情況，怎知卻親眼目睹了安養院員工脫下母親衣物、不斷愛撫，最後甚至爬上床性侵母親的過程，讓他氣得隨即用麥克風大聲喝斥對方，並報警處理。

根據《曼卡托自由報》報導，83歲的被害人患有阿茲海默症，因此被家人安置在安養院。事發這天她的兒子一如往常地打開病房內的視訊監控想要查看母親的狀況，怎知卻看到安養院的52歲員工彼瓦及（Olabamidele Olumide Bewaji）突然開始「撫摸」母親的身體，隨後更是褪去母親的衣服，最後甚至爬上床性侵神智不清的被害人。

被害人的兒子隨即打開視訊監控的麥克風大聲制止彼瓦及的惡行，並報警處理。但彼瓦及聽到監視器裡傳來的聲音時，不僅沒有馬上停下動作，反而緩緩地離開被害人的身體。待警方到場後，彼瓦及堅決否認犯行，直到警方執行搜查令時，他才坦承性侵。

據悉，彼瓦及甚至表示，這已經不是他第一次性侵被害人，早在2月他就已經得逞過一次，而他也知道，被害人是一個「脆弱的成年人」。警方提到，被害人被發現時衣衫不整，但由於罹患阿茲海默症，因此並不知道發生了什麼事。

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