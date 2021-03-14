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菲空姐案情逆轉…二次屍檢結果出爐！開房4男依「過失殺人」起訴

▲▼。（圖／Christine Angelica Dacera ig）

▲兩次驗屍報告都未驗出達賽拉遭到性侵的痕跡，家屬無法接受。（圖／Christine Angelica Dacera ig）

記者王佩翊／編譯

菲律賓23歲空姐達賽拉跨年夜與多名男子徹夜在高級飯店開趴後，隔日被發現暴斃浴缸，震驚各界。而第二次屍檢報告證實達賽拉死因為主動脈瘤破裂，並在胃中驗出殘留高血壓藥物，疑似是因毒品與酒精交互作用導致死亡。儘管案情逆轉，但涉案的11名男子仍因「未即時發現達賽拉異狀」遭到起訴，其中4人面臨殺人未遂罪名。

菲律賓國家調查局12日針對涉及達賽拉一案的11名男子提出刑事指控，其中有4人更將面臨過失殺人的罪嫌。達賽拉死亡後，當地媒體紛紛報導，她的下體有明顯撕裂傷且帶有精液，懷疑遭到當晚一同開趴的多名男子集體性侵。

不過首次屍檢結果卻指出，達賽拉是自然死亡，並沒有遭到性侵。然而相關報告卻引發家屬不滿，認為警方並未積極採證，甚至蓄意將器官樣本和其他死者的遺體「調包」，堅持要求進行第二次屍檢。

▲▼。（圖／Christine Angelica Dacera ig）

▲達賽拉死前曾被男性友人抱到另一個房間。（圖／翻攝自監視器畫面）

令家屬震驚的是，由菲律賓國家調查局負責的第二次屍檢結果卻依然顯示，達賽拉的死因是主動脈瘤破裂，且他們還在她胃部發現殘留的高血壓處方箋，代表了達賽拉為了控制病情已長期服用相關藥物。除此之外，他們認為達賽拉的死與毒品和酒精的交互作用有密切關聯。

不過，菲律賓國家調查局也表示，由警方負責的第一次屍檢結果與他們的調查結果有所出入。儘管首次報告中表示達賽拉的膀胱是空的，但國家調查局在她體內取出130毫升的尿液。據悉，國家調查局並未在達賽拉的下體發現擦傷或是撕裂傷，因此排除性侵的可能性。

儘管第二次的屍檢結果排除了他殺與性侵的可能性，但國家調查局仍以殺人未遂罪名針對涉案的4名男子提出告訴，另外3人則面臨作偽證的指控。

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