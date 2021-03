英封城周年全家「各種後遺症纏身」　虛弱爸媽照顧5兒女快崩潰

▲2019冠狀病毒(COVID-19)疫情帶來的確切後遺症能多長遠,目前尚不知曉。(圖/取自免費圖Pixabay)

記者張靖榕/綜合外電報導

2020年全球疫情大爆發,英國在3月23日實施疫情以來首次封城,今年距離首封已屆周年,英媒「Sky News」採訪到確診又全數痊癒的一家人,他們這段日子仍生活在病毒所帶來的後遺症中,症狀像是頭痛、胃痛及過敏反應等許多小毛病,始終困擾著他們。

報導指出,去年封城後這一家人就像大多數當時的英國家庭,只能在自家後院和泥土草叢乾瞪眼,但很快他們就發現全家人都病了。37歲的查理與她41歲的丈夫柴德(Zed),還有5個孩子 ─ 15歲的尼可(Nico)、12歲的貝克(Beck)、10歲的印第安納(Indiana)、8歲的艾密特(Emmett)以及5歲的密咪(Mimi)。

