奈及利亞3月內4起校園綁票！　學生曝3688萬贖金：不給就殺光所有人

▲圖為奈及利亞軍人，當地學生綁票案頻仍，綁匪通常在取得贖金後放人。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

非洲國家奈及利亞自去年12月至今已發生4起校園綁架案，持槍匪徒闖進校園擄走大量學生，收下大量贖金後才願意放人。日前發生的第四起綁架案，共有39名大學生被綁架，而最新釋出的影片顯示學生們跪在地上不停哀求，其中一人則面對鏡頭表示，「贖金是131萬美元，若錢湊不期，所有人只有死路一條」，而綁匪就站在他身後。

根據路透社報導，39名大學生於11日在聯邦林業機化大學校園內被擄，影片顯示學生趴在地上四處爬竄，持槍匪徒則在出腳踹他們。最新一則被上傳至社群網站的影片，畫面中則有大約12名學生用英語和當地語言哀求歹徒放過他們，其中一名學生則向家屬宣布，贖金約是131萬美元（約新台幣3688萬元），若有任何人企圖以其他方式救援他們，則所有人都會被射殺。

▲綁費利用已被破壞的圍牆進入校園，擄走數十名學生。（圖／路透）

該大學教務長烏斯曼（Bello Mohammed Usman）以及其中一名被擄學生的母親，13日從影片中確認了多名學生的身分，還有一名女學生懷有身孕，不過烏斯曼拒絕就現況發表任何言論。

幫派綁匪在奈及利亞境內已猖狂多年，而軍方與警方合作攻堅幫派的成效經常微不足道，許多人擔心政府當局除了未有效削弱幫派的勢力，還反過來屢次支付贖金並讓幫派逍遙法外，是讓幫派如此大膽的推手之一。

總統布哈里（Muhammadu Buhari）13日在一項聲明中要求，所有失蹤的學生都必須平安返家。