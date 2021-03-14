太陽變熱引發地球生態浩劫！　NASA：二氧化碳消失「氧氣歸零」

▲太陽隨時間變熱，傳遞更多熱量至地球。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

地球將在未來因太陽愈趨高溫而跟著變暖，進而讓二氧化碳與仰賴二氧化碳完成生命週期的生物凋零，再演變成氧氣、物種的消失殆盡，最後成為不再適宜生物居住的星球。這是一項在《自然地球科學》（Nature Geoscience）發布的研究，由美國太空總署（NASA）與日本東邦大學、美國喬治亞理工學院共同進行的研究。

綜合外電報導與雜誌內文，地球形成後的前20億年，地表大氣並沒有氧氣的存在，直到藍綠菌（藍綠藻）生成後才推動了如今的循環。藍綠菌進行光合作用釋放氧氣，經過24億年才讓氧氣在大氣中累積出足夠的量，如今大氣層主要由氮氣（78％）、氧氣（21％）、氬氣（0.9％），以及其餘0.1％的氣體組成，包括二氧化碳、甲烷、氖氣等。

該篇文章由研究人員之一的東基學者尾崎和海（Ozaki Kazumi）發布，他表示透過模擬實驗，模型模擬太陽生命週期會隨時間愈趨炎熱，熱量傳遞至地球後引發大氣層升溫，接著二氧化碳開始分解，讓植物無法進行循環而死亡，氧氣也會因此減少直到徹底消失。

報導指出，地球循環靜止後，將進入無氧狀態，萬物滅絕殆盡，回到以微生物為主的時代，而埋伏的「厭氧菌」會開始大量增生。整個人類熟悉的循環停止約需耗時10億年，不過這已給予NASA等科學家足夠的好奇心，探索系外行星的可居住性。