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2韓妹泰國「做壞事」就稱：我是中國人！　他上前講中文秒揭穿

記者陳俊宏／綜合報導

大陸媒體報導，有兩名韓國女子在泰國「做壞事」，卻謊稱自己是中國人。一名中國男子看不下去，當場用中文揭穿兩人，才讓對方大笑坦承「我是韓國人」。之前也有巴基斯坦餐廳業者揭露，有韓國人自稱是中國人，想要吃免錢飯。

▼兩名韓國女子的行徑全被中國人拍下。（圖／翻攝微博）

韓妹泰國「做壞事」就謊稱：我是中國人！　他上前講中文秒揭穿。（圖／翻攝微博）

《中新網》報導，這名中國男錄製影片表示，「前面那兩個是韓國人，當她們要做壞事的時候，她們就說自己是中國人」。他隨後上前詢問兩名韓國女子，以下為雙方對話：

中國男：打擾一下，請問妳是中國人嗎？（英文）

韓國女：是的，我是中國人。（英文）

中國男：真的嗎？（英文）妳們是韓國人吧？（韓語）

韓國女：不，我是中國人。

中國男：真的嗎？（英文）妳好，長得真醜啊妳！（中文）

韓國女：對不起。（中文）

中國男：喔～中國人聽不懂中文，別再說自己是中國人了好嗎？我跟著妳們來的！（英文）

韓國女：你是哪裡人？（英文）

中國男：我是中國人。（英文）

韓國女：我是韓國人。（英文）

▼韓國女子被揭穿後，才改口承認是韓國人。（圖／翻攝微博）

韓妹泰國「做壞事」就謊稱：我是中國人！　他上前講中文秒揭穿。（圖／翻攝微博）

而之前有巴基斯坦餐廳業者表示，有一天有一些韓國人來吃晚餐，然後說「你知道我們是中國人吧？」業者解釋，因為巴國和中國的友誼，所以一般不會跟中國人收錢。雖業者最後抓包韓國人，但還是請對方吃飯。

對於韓國妹在泰國自稱中國人被抓包，許多大陸網友傻眼直呼，「還敢承認自己是韓國人，還笑」、「說她醜都聽不懂」、「到處打著中國人的名義撞騙，摸黑造謠真是噁心。」

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