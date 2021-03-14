妹妹私奔偷嫁大叔！22歲哥「榮譽殺人」斧頭怒斬首　提人頭到警局

▲巴爾曼遭砍殺，人頭、雙臂被卸下。（圖／翻攝自推特「@Delhiite_」）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度中央邦賈巴爾普爾縣（Jabalpur）日前發生一起殺人命案，兇手因不滿妹妹與愛人私奔結婚，竟抄起斧頭追殺妹夫，最後以「榮譽殺人」（Honour Killing）為由斬首妹夫，並提著他的人頭走進警局自首。

綜合印媒報導，謀殺案兇手為22歲的舒克拉（Dheeraj Shukla），他的妹妹與35歲的巴爾曼（Brijesh Barman）陷入愛河，而在家族的阻擋下，妹妹與巴爾曼2個月前決定私奔結婚。

家族隨後以失蹤人口報案，警方協尋找到兩人，並將兩人送回家族手中。盛怒的舒克拉在9日與巴爾曼大起爭執，抄起一把斧頭追殺他到屋外的田野中，砍倒他後便分解屍體。除了砍下首級，舒克拉還把巴爾曼的兩隻手卸下，並帶著人頭到警局自首。

舒克拉的妹妹得知哥哥殺死了她的愛人後，絕望上吊身亡。

警方當場以謀殺罪嫌逮捕舒克拉，並前往現場尋獲巴爾曼遺體與作案兇器。然而「榮譽殺人」背後的動機似乎並沒有這麼簡單，當地人向警方宣稱，舒克拉和巴爾曼其實早有過節，兩人均有參與走私生意，過去因領土和權利問題多次發生衝突。調查正在進行中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995