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刷卡像吸毒！MIT研究曝相同「反應」　比現金花更多

▲▼ 信用卡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲現代人很常使用信用卡消費。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭家榮／綜合報導

近年來，愈來愈多人使用信用卡或電子支付取代現金消費，也讓購物支出遠比只用現金消費大幅提高。最新研究發現，刷卡購物而刺激大腦神經的反應和吸毒成癮的人相同。

綜合外媒報導，麻省理工學院（MIT）的一項研究顯示，信用卡消費和古柯鹼、安非他命等成癮性藥物在大腦中觸發的化學反應相同。研究人員發現，使用信用卡無論花費多少，都容易忽略成本，因此能夠不斷鼓勵消費。

此外，研究也顯示，不同的信用卡可以激發出不同的欲望，例如用在飯店住宿和休假日的卡，比起汽機車加油的卡，產生更多消費的欲望。

▲藥物,毒品,吸毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲研究顯示信用卡消費和成癮性藥物在大腦中觸發的化學反應相同。（圖／取自免費圖庫pixabay）

該研究的合著教授普雷萊克（Drazen Prelec）表示，大腦中的獎賞機制被由信用卡購物所刺激的獎勵行為所激發，而將信用卡拿在手上的行為和愉快購物有關。

研究人員針對使用信用卡和支付現金來購買日常用品的受試者進行大腦掃描，發現支付現金購物並沒有激發大腦中的「獎賞機制」。這項研究說明了，使用信用卡比支付現金購物更容易超支的原因之一，研究人員也不排除新的消費、支付模式也可能刺激「獎賞機制」，讓人們的財務狀況不自覺地愈來愈困窘。

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