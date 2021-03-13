16歲愛女失蹤急報警…LINE對話曝真相「鬼父蹂躪她7年」！

▲ 帕特在臉書上傳女兒靠在他肩上的照片，看似一對關係融洽的父女。（圖／翻攝自臉書／เจเจ วินเทจ）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國巴吞他尼府爆出一起離譜案件，一名男子上月焦急地在臉書發文表示，他就讀高中的女兒已經失蹤多日，希望親友幫忙找人。警方介入調查後竟發現，原來是這名父親長達7年間不斷性騷擾自己的女兒，導致她不堪其擾而離家出走。由於男子素來維持寵愛女兒的慈父形象，案件曝光後引起公憤。

《Sanook》9日報導，43歲理髮師帕特（化名）上月21日受訪時宣稱，他16歲的女兒2天前離家出走，遲遲無法聯絡上她，因此報警處理。未料案情竟出現大轉彎，當地警長9日出面說明，帕特涉嫌猥褻18歲以下兒童，現已被捕。

警方著手調查此案後，查看這對父女的LINE對話紀錄，才發現帕特自2013年至今不斷對女兒性騷擾。女兒忍受多年，直到上月終於鼓起勇氣反抗並離家出走，逃到母親的住處。

帕特先前受訪時向媒體宣稱，女兒通常每天都和家人在一起，且自己非常關心女兒的安全。只要女兒有事出門時，帕特都會送她到目的地，也曾因此引起女兒不滿。帕特經常在臉書上傳與女兒的合照，包括親密擁抱、摸頭的照片，但在真相透過媒體曝光後，現已被憤怒的網友留言灌爆。

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