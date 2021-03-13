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南韓AZ疫苗未現「血栓」病例！當局呼籲民眾放心：不暫停施打

▲▼南韓目前為止，尚未傳出有民眾接種AZ疫苗後出現血栓的案例。（圖／路透社）

▲南韓目前為止，尚未傳出有民眾接種AZ疫苗後出現血栓的案例。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

歐洲近日接連傳出多名民眾在接種阿斯利康（AZ）新冠疫苗後出現血栓症狀，甚至疑似因此喪命，丹麥、挪威、冰島、義大利等歐洲10國與泰國當局先行宣布，暫緩AZ疫苗接種工作。對此，南韓防疫當局表示目前國內並未有人通報類似案例，因此決定繼續施打AZ疫苗。

根據《紐西斯通訊社》報導，南韓防疫當局今（13）日表示，國內購入的AZ疫苗與歐洲發生血栓案例國家在批次上並不同，而就目前申報的所有異常反應、副作用案例來看，都還未發現接種後出現血栓者，呼籲民眾可以安心繼續接種。

南韓新冠疫苗預防接種對應促進團總括班長裴京澤（배경택）於13日下午例行記者會上表示，歐洲傳出引起嚴重血栓的AZ疫苗，其出事的同一批次並未引進南韓，而截至目前為止，尚未有人通報出現血栓等類似症狀，因此當局決定繼續施打AZ疫苗。

裴京澤不斷強調，若經追蹤後發現當局已引進同一批次疫苗，則必定會在短時間內儘早採取措施，因此目前南韓未引進同一批次AZ疫苗。

根據統計，截至13日0時為止，共有78萬7302人接種新冠疫苗，其中接種AZ疫苗者為55萬8299人、輝瑞疫苗者為2萬5359人。另外，共累計通報8322起施打疫苗後出現副作用等異常反應，佔總體接種比率為1.05%，其中AZ疫苗為8225例（佔總體98.8%）、輝瑞疫苗則僅為97例（1.2%）。

至於施打疫苗後的異常反應與副作用，死亡者至今維持15例、嚴重過敏性休克者累計73例、痙攣等需入住加護病房者累計7例，其餘8227例為頭痛、發燒、肌肉痠痛、噁心等較輕微症狀，屬於接種疫苗後常引起的副作用。

►打AZ疫苗不能走！25歲健康男痛到恍惚　韓7千例異常反應AZ佔98.9%
►不斷更新／AZ疫苗驚爆血栓疑慮　歐10國暫緩接種…泰國也喊停

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