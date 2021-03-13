父看「廁所謎片」主角竟是女兒！　男師校內硬上…還拍片PO網恐嚇

▲ 國一女學生遭數學老師性侵。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國武里南府發生一起離譜的性侵案件，一名父親無意間點開一段社群媒體上瘋傳的影片，其中赫然是一對男女在廁所內性交，仔細一看驚覺女主角竟是他的女兒，才揭發女兒頻頻遭到數學老師騷擾，甚至被迫拍下親密影片。

綜合《曼谷郵報》、《Sanook》10日報導，武里南府甲桑區一所國中對一名30歲數學老師展開紀律調查，因為他涉嫌在校內廁所性侵一名國一女學生，更拍下影片上傳到社群媒體上。由於該名教師正在休假，警方尚未對他進行訊問。校方表示，若調查結果證明上述指控屬實，他將面臨解雇。

受害者父親說明，他在呵叻市工作，女兒則在甲桑區和祖父母同住。當他在社群媒體上看到女兒和數學老師的影片，感到非常震驚，趕緊請假回家。他向女兒問起這段影片，但女兒不願開口，因此檢查女兒手機，才發現數學老師和女兒訊息來往的內容不尋常。

這名父親看到男嫌傳訊息給他女兒說道，「如果妳祖母發現了，請她打電話給我。如果她不願意，告訴她我會負責。不要報警，如果妳這麼做，我就不會負責任了」，讓他大吃一驚，趕緊前往警局報案，並將這段對話內容和影片交給警方。

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