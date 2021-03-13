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精液奔月！他們計畫「載670萬顆精子+卵子」上太空　防世界末日

▲▼美國科學家構想出，利用太空船將670萬個精子、卵子等樣本運至月球儲放。（圖／CFP）

▲美國科學家構想出，利用太空船將670萬個精子、卵子等樣本運至月球儲放。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著全球人口不斷增長，產業革命成長的情況下加劇地球資源的消耗，不少人都認為地球可能面臨浩劫、甚至最終有著進入末日的一天！對此，一群科學家竟異想天開，思考著用太空方舟將670萬顆精子、卵子、種子、孢子等樣本從地球運往月球，成為應對地球生命毀滅時的「現代全球保險政策」。

根據英媒《太陽報》，美國亞利桑那大學的6名研究人員在電機電子工程師學會（IEEE）提出構想，他們認為地球最終不是一個穩定的環境，有可能隨時面臨致命性流行病大傳染、超級火山爆發、大規模核戰、小行星撞地球、乾旱等，因此需要為地球準備一套「保險」。

在瀕臨末日、生命大規模毀滅時，透過將精子、卵子、孢子等生物樣本留在太空船、寄往月球儲放，協助地球暫時恢復生機，月球探測器經過23.9萬英里飛行，最終會將物品儲放在月球表面下的月球坑。

而根據《紐約時報》，這一份構思理念源自於挪威斯瓦爾巴群島「世界末日」種子庫，該地儲存全球幾乎所有國家100多萬份作物樣本。學者Jekan Thangavelautham表示，透過250次的月球飛行，可以載完670萬個生物樣本。

6名學者在經過詳細估算後，認為將地球上的生物樣本儲存於月球，是項具有可行性的操作，而在月球上建立太陽能電池板替設備供電，可防止地球生物樣本在零度以下的月球表面凍結。

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