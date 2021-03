絕頂車震GG！人夫「陰莖斷裂」噴血腫如手臂　妻嚇壞：還能做嗎？

▲男子做愛途中陰莖遭折斷。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/編譯

美國男子安迪(Andy)和老婆布里(Bree)在公路旅行的途中,突然「性致高昂」就決定將車子停到路旁來場車震,沒想到這也成為安迪心中永遠的惡夢。原來當安迪在做愛的途中,整根陰莖竟應聲斷裂,鮮血不斷狂流,陰莖也腫得幾乎快跟手臂一樣粗。

根據《每日星報》報導,安迪和布里在《旅遊生活頻道(TLC)《性愛送我掛急診》(Sex Sent Me to the ER)的節目中,分享這段讓他們兩個痛苦不堪的往事。當時安迪開著一輛小卡車,帶著布里前往公路旅行,路途中兩人突然性慾大開,將車子停到一處加油站旁,直接開始翻雲覆雨,結果悲劇就在此刻發生。

安迪說,他的陰莖在做愛的過程中突然斷掉,「我低頭看到我的陰莖腫得跟我的手臂一樣粗,且鮮血從我的陰莖裡湧出來,而且沒有停止,疼痛等級絕對是滿分十分。」布里也說,當時她真的快嚇壞了,「我內心充滿了愧疚,他還能再次做愛嗎?」接著他們火速趕到車程45分鐘外的醫院急救。

該院醫師吉爾吉斯(Michael Guirguis)表示,安迪的右側陰莖骨折了,也就是所謂的「白膜破裂」(rupture at tunica albuginea),更糟糕的是還必須將另一側也打斷,「否則陰莖勃起時就無法直立,會變成歪一邊,這也不是病人想看到的。」

幸運的是,安迪的手術非常順利,只是在四個星期內都必須「禁慾」,就有可能完全恢復從前雄姿;不過醫生也說,陰莖的長度在手術後,還是有可能些微縮短。

