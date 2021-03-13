絕頂車震GG！人夫「陰莖斷裂」噴血腫如手臂　妻嚇壞：還能做嗎？

▲男子做愛途中陰莖遭折斷。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／編譯

美國男子安迪（Andy）和老婆布里（Bree）在公路旅行的途中，突然「性致高昂」就決定將車子停到路旁來場車震，沒想到這也成為安迪心中永遠的惡夢。原來當安迪在做愛的途中，整根陰莖竟應聲斷裂，鮮血不斷狂流，陰莖也腫得幾乎快跟手臂一樣粗。

根據《每日星報》報導，安迪和布里在《旅遊生活頻道（TLC）《性愛送我掛急診》（Sex Sent Me to the ER）的節目中，分享這段讓他們兩個痛苦不堪的往事。當時安迪開著一輛小卡車，帶著布里前往公路旅行，路途中兩人突然性慾大開，將車子停到一處加油站旁，直接開始翻雲覆雨，結果悲劇就在此刻發生。

安迪說，他的陰莖在做愛的過程中突然斷掉，「我低頭看到我的陰莖腫得跟我的手臂一樣粗，且鮮血從我的陰莖裡湧出來，而且沒有停止，疼痛等級絕對是滿分十分。」布里也說，當時她真的快嚇壞了，「我內心充滿了愧疚，他還能再次做愛嗎？」接著他們火速趕到車程45分鐘外的醫院急救。

該院醫師吉爾吉斯（Michael Guirguis）表示，安迪的右側陰莖骨折了，也就是所謂的「白膜破裂」（rupture at tunica albuginea），更糟糕的是還必須將另一側也打斷，「否則陰莖勃起時就無法直立，會變成歪一邊，這也不是病人想看到的。」

幸運的是，安迪的手術非常順利，只是在四個星期內都必須「禁慾」，就有可能完全恢復從前雄姿；不過醫生也說，陰莖的長度在手術後，還是有可能些微縮短。

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