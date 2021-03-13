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浴室「這點」完整反射裸體！少婦拍兒子PO婆家群組…公公全看光

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人都會在家中群組分享可愛的小孩或貓狗照片，英國卻因此發生一起搞笑事件。東薩塞克斯郡一名年輕媽媽日前拍下自己兒子的可愛模樣，傳到有老公爸媽在的家族群組，未料浴缸上一塊圓形金屬完全反射出她的裸體。儘管她很快就刪除照片，但早就被公公給看光。

《每日郵報》12日報導，這名27歲的母親來自東薩塞克斯郡的濱海貝克斯希爾，日前不小心將自己的裸照發給公公婆婆，讓她非常慚愧。當時她坐在浴缸內，年幼的兒子則站在一旁的嬰兒床內看著她，於是決定拍下兒子的照片，傳到家族WhatsApp群組裡，成員包括她的未婚夫、他父母和二名兄弟。

女子將這張照片傳到群組後，還傳了訊息開玩笑說道，「我連洗澡都不得安寧」，完全沒注意到玻璃牆和金屬排水孔蓋都反射出她的裸體，一不小心和未婚夫全家人坦誠相見，直到幾分鐘後重新查看照片，才發現大事不妙，趕緊刪除紀錄，但她的公公早已看過照片了，只是不確定公公是否知道自己看到什麼。

這名母親將照片和這次事件上傳臉書並寫道，「我和我姊妹都沒辦法忍住不笑，所以才分享上來。今天稍早我把這張照片傳到我伴侶的家庭群組，裡面有婆婆、公公和他兄弟，還說我不能好好洗澡。我發誓我沒注意到倒影和那個圓形鏡面的東西」，貼文已經獲得超過1500個讚和留言。

女子補充，「我以為這只是一張單純的照片」，事後也趕緊打電話給未婚夫，請他幫忙確認照片已經確實刪除。她至今無法確定公公是否看到她的裸體，不過她很快就會見到未婚夫的家人，「到時候從他們看我的表情就可以看出來了。」

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