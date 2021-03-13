婚禮小三女主持「疑求饒對話」曝光！　二度強調：我從沒想要越界

▲婚禮主持人介入別人婚姻，傳訊向美妝師求饒截圖。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

一位美妝師在臉書宣告跟結婚6年的先生離婚了，不過引人注意的是她們的婚姻被第三者介入導致破碎，而且第三者還是一位婚禮主持人。事件曝光後登上媒體版面，網路甚至流傳一張小三主持人向正宮求饒的對話截圖。

從截圖中可以看到，婚禮主持人傳LINE向正宮美妝師表示「我也不知道你老公跟妳說了些什麼」，表明「我從來沒有要越界，對話都刪了」。小三表示，每次跟美妝師前夫出去都有問「你老婆知道吧」，所以當事情爆發後對正宮相當抱歉「造成你們之間的不開心，這是我最在意的，但希望講開後，你們可以都沒事。」

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小三最後在訊息中寫道：「如果之後真的有合作或見面場合，我也希望妳能都在」、「因為我真的從來沒想過要越界，我很努力把自己過的很好，並沒有想要去破壞些什麼，希望妳能懂。」

▲婚禮女主持被指控介入別人婚姻，該團體緊急聲明切割。（圖／翻攝臉書）

不過小三主持人的想法可能要失望了，因為事情曝光後合作婚宴團體馬上發表聲明切割，表示經查婚禮女主持的行為是個人行為「本團隊極度不認可」，並表示即刻起停止合作業務、並為造成負面影響予以強烈譴責。

