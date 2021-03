曾環遊世界「印度墜谷」奇蹟甦醒！　他返家後門口遭狠撞慘死

▲以色列極限運動員薩丹(右)在家門口騎自行車時被撞死。(圖/翻攝自Facebook/Roei Sadan)

記者葉睿涵/綜合報導

曾用5年騎自行車環遊世界的以色列39歲極限運動員薩丹(Roei Jinji Sadan),在印度墜谷奇蹟生還後,居然沒有印證「大難不死,必有後福」這句老話,在3月10日下午2點30分,於以色列北部的羅斯哈妮卡農場(Kibbutz Rosh Hanikra)入口附近騎車時,被一輛遊覽車撞倒。事後,一直處於危急狀態的薩丹被送院搶救,可惜仍回天乏術。

Roei 'Jinji' Sadan, the Israeli man who biked around the world, dies at 38#Israël #ישראלhttps://t.co/FCPnyHwusR