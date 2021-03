英貴族學校爆「性侵文化」　女學生被迫性交拍裸照！師知情竟無視

▲英國貴族學校拉蒂默高中最近遭爆,校內有著「性侵文化」。(圖/翻攝自拉蒂默官網)

記者葉睿涵/編譯

英國私校最近掀起了一股 #MeToo 的風潮,社交網站「人人受邀」(Everyone's Invited)收到逾百封匿名指控聲稱,位於倫敦西部漢默史密斯(Hammersmith)的貴族學校拉蒂默高中(Latymer Upper School)有著「性侵文化」,而老師對這種行為不予理睬,向學校投訴的家長也被忽視。

據《每日郵報》報導,拉蒂默的學生表示,學校存在著「嚴重的長期問題」,他們在上課期間常常受到欺凌和性騷擾,學校裡「有錢、享有特權的白人男孩」還會強迫女同學與自己發生性關係,也有女學生爆料,男同學公然在教室裡對她們的身材指指點點,還會將她們的裸照拿來比較,並根據她們的樣貌和身材排名。

學生表示,對於校內這種「有毒」的風氣,老師並非毫不知情,不過他們選擇無視,而向學校投訴的家長也被忽視。一名不願透露姓名的學生表示,班上一名男同學多次在教室內對她與同學進行性騷擾,「老師每節課都能看到這種事情發生,其他男孩都在笑,但老師選擇忽略。」

Eton, St Paul’s and Latymer Upper named on social media account that purports to post testimonies of students who have been sexually abused #MeToo https://t.co/ZtSzvGYN5s