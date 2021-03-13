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英貴族學校爆「性侵文化」　女學生被迫性交拍裸照！師知情竟無視

▲▼拉蒂默高中（Latymer Upper School）。（圖／翻攝自拉蒂默官網）

▲英國貴族學校拉蒂默高中最近遭爆，校內有著「性侵文化」。（圖／翻攝自拉蒂默官網）

記者葉睿涵／編譯

英國私校最近掀起了一股 #MeToo 的風潮，社交網站「人人受邀」（Everyone's Invited）收到逾百封匿名指控聲稱，位於倫敦西部漢默史密斯（Hammersmith）的貴族學校拉蒂默高中（Latymer Upper School）有著「性侵文化」，而老師對這種行為不予理睬，向學校投訴的家長也被忽視。

據《每日郵報》報導，拉蒂默的學生表示，學校存在著「嚴重的長期問題」，他們在上課期間常常受到欺凌和性騷擾，學校裡「有錢、享有特權的白人男孩」還會強迫女同學與自己發生性關係，也有女學生爆料，男同學公然在教室裡對她們的身材指指點點，還會將她們的裸照拿來比較，並根據她們的樣貌和身材排名。

學生表示，對於校內這種「有毒」的風氣，老師並非毫不知情，不過他們選擇無視，而向學校投訴的家長也被忽視。一名不願透露姓名的學生表示，班上一名男同學多次在教室內對她與同學進行性騷擾，「老師每節課都能看到這種事情發生，其他男孩都在笑，但老師選擇忽略。」

拉蒂默高中是一所男女校，它同時也是英國學術表現最好的學校之一。這所私校每年的學費高達2萬英鎊（約新台幣78萬元），演員休葛蘭（Hugh Grant）和超級名模莉莉蔻兒（Lily Cole）也是該校校友。消息曝光後立刻在網絡上引起極大的反響，網友們紛紛要求學校立刻消除目前校內猖狂的「性侵文化」。

該校校長古德休（David Goodhew）表示，網上的匿名指控已對校方造成「困擾」，但校方目前已和學生、校友聯繫以了解真相。校方發布聲明指出，「我們非常重視此次的指控。性騷擾和性虐待在拉蒂默沒有立足之地，這種行為也完全不符合拉蒂默的價值觀，並且與我們尊重他人的精神背道而馳。」

據悉，「人人受邀」網站收到的匿名性侵指控還涉及了其他英國頂級貴族學校，其中包括威廉王子和哈利王子的母校伊頓公學（Eton College）和聖保羅男校（St Paul's School）。

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