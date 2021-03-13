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這才11歲！日本「超仙少女」登時尚雜誌爆紅　網驚呆：太不科學

▲▼11歲的新人女模特兒山口賴良近期登上日本雜誌介紹，引發關注。（圖／翻攝自IG@lespros_raira）

▲11歲的新人模特兒山口賴良近期登上日本雜誌介紹，引發關注。（圖／翻攝自IG@lespros_raira）

實習記者閔文昱／綜合報導

擁有姣好的外貌在時尚圈並不是什麼稀奇的事，但最近日本卻有一名模特兒引發關注，她不僅有著清新的外表、混血的輪廓外，真實年齡曝光後更是嚇壞不少網友，直呼「真是太不科學了。」

▲出生於2009年的山口賴良今年才11歲。

根據日本媒體「MANTANWEB」報導，年僅11歲的新人女模特兒山口賴良（山口らいら，Raira Yamaguchi）目前就讀於國小5年級，外型出眾的她在去年被新垣結衣所屬經紀公司LesPros娛樂發掘簽入旗下，成年紀超小的新人模特兒，甚至還獲得時尚雜誌「PLEASE15」的介紹，瞬間爆紅。

164公分的山口賴良出生於2009年，同時有著日本與澳洲的血統，清純又空靈的樣貌使她完全不輸職業模特兒，除此之外她還曾登上日本雜誌「ooze」的專欄，讓她年紀輕輕就圈粉了一大票粉絲，不僅一舉一動都成為媒體關注的焦點，未來的演藝之路也受到矚目。

▲山口賴良被經紀公司LesPros娛樂挖掘，成為新垣結衣的小師妹。

對於山口賴良超齡的外表，許多網友都表示，「太犯規了」、「這才11歲？！太不科學了」、「直接被圈粉，太可愛了我支持妳」、「真的很漂亮」、「白人跟亞洲人比，即使同齡也會看起來比較成熟」、「圖片看不出來，查了才知道是小學生」、「是不是太成熟了？不知道14、15歲時會變成什麼樣子」。

▼山口賴良是澳洲與日本的混血。

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