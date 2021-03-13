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北韓搶打AZ新冠疫苗！已向UNICEF遞「接種計畫」...5月85萬人施打

▲▼據傳北韓已向國際機構遞交新冠疫苗接種計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲據傳北韓已向國際機構遞交新冠疫苗接種計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

全球各國陸續進行新冠疫苗接種計畫，就連北韓（朝鮮）也透過加入COVAX取得199萬2千劑的疫苗分配，有消息指出，北韓當局已於近期將新冠疫苗接種計劃遞交給國際機構，預計5月收貨。

根據《自由亞洲電台》（RFA）報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）負責協助統籌COVAX新冠疫苗配送，該機構的亞太地區發言人Shima Islam在回覆媒體提問時表示，所有國家已遞出疫苗接種計畫，意即北韓也包括在內，不過她並未公開北韓在疫苗接種或運輸分配上的具體計畫。

報導指出，對於北韓究竟何時重新開放邊境，將分配到的新冠疫苗運送至國內各處，或是有無低溫儲放疫苗的技術或設備，該發言人都選擇避而不答。

據悉，先前北韓透過COVAX分配到199萬2千劑新冠疫苗，為印度血清研究所（SII）所代理生產的阿斯利康（AZ）疫苗，其中有170萬4千劑疫苗預計將於5月抵達北韓，AZ疫苗需施打2次方能產生防疫效能，因此北韓將有85萬2千人可優先施打。Shima Islam呼籲各國，應優先提供醫護人員、高齡人士、有慢性疾病史者等高風險人員接種。

另外，針對北韓國內小兒麻痺疫苗較缺乏的窘境，Shima Islam表示，由於目前北韓國門緊閉，須等待北韓重啟邊境，才會決定將UNICEF目前持有的小兒麻痹疫苗，根據其需求量，在數量限制上運送至北韓，。

►打AZ疫苗不能走！25歲健康男痛到恍惚 韓7千例異常反應AZ佔98.9%

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