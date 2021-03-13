泰「宮鬥3角」世紀同框！　貴妃「近逼王后」暗炫專寵地位

記者吳美依／綜合報導

泰國「宮鬥」情節宛如《後宮甄嬛傳》，每有動態都引發各界關注。泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）於12日前往彭世洛省（Phitsanulok）哇拍史拉達那瑪哈它寺 ，帶著王后蘇堤達（Suthida）、貴妃詩妮娜（Sineenat）一起出席，3人形成難得的「世紀同框」局面。外界認為，這代表詩妮娜的地位與受寵程度持續攀升。

照片中，詩妮娜身穿一襲紫藍色花紋的魚尾洋裝，兼具優雅與活潑氣質，與蘇堤達的簡樸米色服裝相比，非常搶眼。雖然她全程以低調恭敬姿態，站或跪坐在後方，但和王后距離非常靠近，2人同台又暗中較勁的畫面成為網路熱議話題。

長年研究泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）也貼出相關照片，打上「睜大眼觀看」的表情符號，並以調侃語氣寫道，「（王后與貴妃）還是很尷尬……」。

詩妮娜去年9月復寵後，地位扶搖直上，儘管一度流出千張清涼「露毛照」，被懷疑遭蘇堤達陷害，但仍最獲泰王寵愛，重返王室以後，在王后面前也明顯變得更加謙卑，遵循王室禮數。

泰王1月與詩妮娜一起穿著淡藍色情侶裝出席活動，大方「放閃」，甚至爆出有意將貴妃升為「第二王后」，毫不隱藏極致寵愛。但也有消息指出，他2月底悄悄冊封另一名女軍官少將軍銜。外界猜測，詩妮娜的後宮巔峰可能受到威脅。