國際奧委會感謝「大陸捐疫苗助東奧」　日方：沒聽說也不會用

▲東奧籌備主席森喜朗和國際奧會主席巴赫視訊 。（圖／CFP）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本行政改革官員相河野太郎宣布，6月底以前可以購買到1億劑的疫苗，在7月東京奧運舉辦前，供給日本國內施打，但未提及是否足夠供給參加奧運比賽人員。不過在同日，IOC主席(International Olympic Committee，國際奧林匹克委員會)巴赫在會議中提到，中國大陸曾表達願意捐贈大量疫苗給奧運使用，他相當「歡迎與感謝」，讓日本政府對此大為不滿，直言從未與IOC協調，未來日本運動員也不會接受施打中國疫苗。



根據日本共同網報導，日本行政改革官員相河野太郎11日宣布，將盡可能籌集美國輝瑞疫苗，計畫6月底前將所有日本老年人口所需的3600萬份送達，4月中旬開始，醫護人員開始接種，一般民眾在7月後也正式納入接種行列。

▲大陸國產疫苗。（圖／CFP）



不過在河野宣布消息的同一天，IOC主席巴赫（Thomas Bach）在線上會議中提到，有接到中國大陸想捐贈大量國產疫苗，提供奧運參加者施打的消息，他相當「歡迎與感謝」，讓日本政府對此則大為光火，直言從未聽說，也沒有與IOC協商過此事，「不接種疫苗的大前題不變」，日本運動員也不會施打陸製疫苗。



這也是IOC與日本政府間繼不開放國際人士入境後，再次發生意見衝突的狀況。據日媒報導，考量到疫情影響，今夏舉辦的東奧將不會開放海外觀眾觀賽，開幕式也將閉門舉行。