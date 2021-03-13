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破1136萬人確診！巴西超越印度「再成全球第二大染疫國」

▲▼新冠肺炎,巴西,聖保羅,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西街頭排隊等待施打疫苗的民眾，目前已有860萬人、約4.1%的人口接種。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

巴西12日通報超過8.5萬人確診、2216人死亡，全國總確診數逾1136萬例、死亡人數破27.5萬例大關，再度超越印度，成為僅次於美國的第二大染疫國。巴西傳染病專家司徒其（Raquel Stucchi）表示，「情況完全失控，還可能會變得更糟，因為儘各管州長和市長宣布限制措施，但聯邦政府仍堅持認為沒有必要。」

據《彭博》報導，經歷跨年及狂歡節後，巴西確診及死亡人數激增，變種新冠肺炎迅速傳播，迫使各州實施宵禁及封城等措施，醫療系統幾近崩潰，然而巴西政府卻始終不願正視疫情嚴重性，總統波索納洛不僅對戴口罩嗤之以鼻，直到近日出席活動才願意勉強戴上，還多次倡導使用羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）等無科學證明對新冠病毒有效的藥物。

▲▼新冠肺炎,巴西,聖保羅,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

巴西政府的態度也影響各州聯手防疫，各城鎮間的防疫限制有所不同，雜亂無章，而且執行力低，幾乎算是無效抗疫。根據美國約翰霍普金斯大學統計，巴西12日超越印度，再度成為全球新冠肺炎確診病例第二高的國家。

儘管巴西政府目前仍未宣布具體抗疫方針，但節節攀升的確診數及死亡數讓各州首長再度協商採取限制措施，盼遏止進一步擴散。與此同時，總統波索納洛持續呼籲各州允許商業活動重啟，「如果人們不能工作，經濟損失將遠超過病毒影響。」

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