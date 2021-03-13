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男子頭插斧頭慘死！陰莖遭「剁下塞嘴」像神豬　疑生前遭活活割下

▲▼巴西58歲男子死狀悽慘，生殖器慘遭剁下塞嘴、頭插斧頭。（圖／翻攝自Circuitomt）

▲巴西58歲男子死狀悽慘，生殖器慘遭剁下塞嘴、頭插斧頭。（圖／翻攝自Circuitomt）

記者羅翊宬／綜合報導

巴西一名58歲的男子死狀相當淒慘、獵奇，屍體被人發現時，不僅全身充滿多處刀傷、頭上被插著一把斧頭，就連其男性生殖器都被砍下塞入嘴巴內，而經調查後，恐怕與其生前犯下「觸怒人夫」罪名有關。

根據外媒《Agoramt》、《Circuitomt》報導，位於巴西馬托格羅索州一座名為龍多諾波利斯的鄉村發生一件駭人聽聞的殺人案，死者為約瑟（osé Otaviano Ferreira Filho），當他的屍體於10日被發現時，不僅全身充滿刀傷、被穿孔，頭上還插著一把斧頭，且其生殖器竟然被割下塞進嘴內，專家研判，約瑟的生殖器是生前就遭犯人活生生割下的，死狀相當淒慘。

報導指出，約瑟的慘死恐怕與和人妻發生性關係有關！當地警方12日以謀殺罪嫌逮捕殺害約瑟的兇嫌，兇嫌在陳述犯案動機時坦承一切，他表示，自己的妻子多年前因發生交通事故，此後精神恍惚、身體虛弱，不料妻子酒後竟遭到約瑟強行與之發生性關係，懷疑妻子根本是被約瑟「霸王硬上弓」，盛怒下才會犯下此案，一刀剁下約瑟的生殖器，做為報復。

約瑟的陳屍處目前已被層層封鎖，而其屍體也已送往法檢單位進行解剖驗屍。

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