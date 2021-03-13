「超巨金屬環」吊扯耳垂！男學生違規穿洞　慘遭老師恐怖體罰

▲泰國一名男學生違規穿耳洞，慘遭體罰「巨型金屬環」吊耳垂。（圖／翻攝當事人推特）



記者吳美依／綜合外電報導

泰國夜功府（Samut Songkhram）發生一起爭議事件。一名男學生爆料，他違規打耳洞並戴耳環去上學，竟因此遭遇嚴重不當的體罰，被老師強迫在耳垂掛上巨型金屬環，穿過耳洞的鐵絲甚至已經生鏽，「我的耳朵幾乎要被扯傷」。此貼文在推特上瘋傳，許多網友砲轟，這種處罰方式實在太離譜。

男學生12日受訪時表示，他昨天和上學時忘記把耳環拿下來，因此遭到處罰，但由於金屬環實在太重了，所以只掛上一段時間就偷偷摘除，以免受傷。他在貼文下方還加註「泰國教育」、「教育要人命」、「壞學生」的標籤。

網友紛紛批評，「太誇張了吧，老師非常糟糕，必須受到懲罰」、「這是哪間學校？」、「如果孩子的耳朵受傷，誰要負責？」。但也有人指出，男學生違反校規是事實。

老師蒙迪（Mongkhon Mundee）表示，因為已經連續2名學生違規戴耳環上學，警告多次仍不聽勸，他無奈之下只好把孩子叫來，開玩笑說「如果覺得耳朵太輕，就戴上這個掛環吧」，但絕對沒有強迫孩子，遑論向家長告狀。

蒙迪自認沒有做錯，但若被究責，願意辭職。他也指出，現在許多老師擔心學生受罰反應激烈，因此都不敢管教孩子。

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