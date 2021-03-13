哈利怨父不接電話　查爾斯王儲爆想「以牙還牙」反擊親兒！

▲ 查爾斯王儲及兒子哈利王子於2019年4月合影。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）專訪大爆王室秘辛，節目一播頓成全球焦點。英國女王伊莉莎白二世10日在風波後首度公開露面，對此隻字不提。但英媒爆料，威爾斯親王查爾斯（Prince Charles）過於震驚，一度想「以牙還牙」反擊哈利。

哈利夫婦先前接受美國知名主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時，梅根宣稱，一名王室成員針對兒子亞契（Archie）發表種族主義言論；哈利則批評親戚們對待梅根面臨的媒體問題的方式，並稱查爾斯已有一段時間不願接他的電話。節目於美西時間7日播出以來，引起軒然大波。

《太陽報》12日援引一名知情人士說法指出，哈利的父親查爾斯本想逐條反駁他們在節目中的說辭，「但王室後來決定，別捲入這場以牙還牙的爭鬥。」英國王室作家妮可爾（Katie Nicholl）先前則爆料，查爾斯收看節目後陷入「絕望狀態」。

該名人士表示，「白金漢宮正考慮如何回應之際，人們反應各一。首先，我要站在女王的立場發表一份低調的聲明。聽到他們不開心的消息，我們也不開心，但查爾斯王子想要逐條反駁這些說法」，然而王室決定不這麼做。

哈利的哥哥威廉王子（Prince William）11日表示，「我們不是一個種族歧視的家庭。」現年94歲的女王前一天也代表王室發表聲明指出，對哈利夫婦過去幾年遭受到的困難感到難過。她10日公開現身時則未提及專訪相關問題，這也是王室對待家事一貫的處理方式。

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