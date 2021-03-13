婚禮女主持變小三！美妝師前夫深夜288字道歉　回憶前妻有三好

▲美妝師指控婚禮女主持介入她的婚姻，引發網友關注。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

一位美妝師在臉書宣告跟結婚6年的先生離婚了，不過引人注意的是她們的婚姻被第三者介入導致破碎，而且第三者還是一位婚禮主持人。網友見狀紛紛湧入前夫的臉書洗版，前夫也在深夜寫下288字道歉：我知道這個道歉看在大家眼裡微不足道。

一位M姓美妝師12日在臉書發文宣告「2021.03.10！我們離婚了！！謝謝我花了六年的時間」文中表示她跟前夫結婚不到半年的時候，就出軌一位婚禮主持人，最後2人「修成正果、變成彼此真愛、終於可以正大光明的在路上牽手了」。M姓美妝師同時勸告該婚宴團體「希望你們對自己在這個婚禮產業還有點職業道德」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲前夫被網友洗版，深夜緊急聲明道歉。（圖／記者葉國吏翻攝）



該文一出引起網友關注分享，網友也紛紛湧入前夫的臉書洗版。前夫見狀緊急在深夜發文道歉，表示「我做錯了事，在有婚姻的情況下做了辜負大家期望的事，我有了一段婚外情。」前夫表示，他知道這個道歉在大家眼裡微不足道，但他必須挺身做這樣的事。

前夫說，前妻是個「好太太、好事業夥伴、好女孩」，但他對前妻做出這樣的事情是他「不夠成熟、沒有正視這段婚姻、踐踏她對我的付出與感情，也是我極大的損失。」前夫最後表示，藉由這次教訓，今後將會更謹慎審視自身行為「也讓我在人生道路上，更應該時刻鞭策自己，不要再樹立這樣糟糕的榜樣。」