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惡劣警官子！性侵13歲女童　再開車撞死「報案女童父」

▲桃園市周姓男子透過臉書對女網友愛慕不成，藉口揚言公布劈腿事實，逼迫女網友與其發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲印度13歲少女被警官兒子性侵，對方還威脅她不得報案。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者崔子柔／綜合報導

印度加坦普爾（Ghatampur）一名13歲少女日前被2名男子輪流性侵，其中一男狄普（Dipu Yadav）的父親是當地高階警官，事後不斷威脅女童不得張揚，否則就殺了她，女童父親得知後氣得趕去報案，沒想到剛從警局離開就被卡車撞死。

根據《The Hindu》報導，被害少女8日晚上7時完成田裡的工作後，被2名男子拖到無人處進行多次性侵，事後還恐嚇如果說出去就會殺了她。少女父親發覺她神情有異，追問之下才得知實情，隔天就帶著女兒去報案。

父女2人才剛出門就碰上狄普的弟弟亞達夫（Saurabh Yadav），並強調自己的爸爸是警界高官，威脅他們不要報警，不然就殺了他們，但父女倆仍堅持到警局完成報案。

少女父親報完案帶著女兒到衛生中心檢查身體，他在等待檢測時走到大門外喝水，沒想到竟有一輛卡車直接衝向他，送醫急救後宣告不治。

事件引起被害者家屬及憤怒民眾上街示威遊行，指控「警察殺人」，認為警方與犯案人同謀，警方也迅速展開調查，逮捕當天性侵少女的狄普及另名男子，而上門威脅被害少女及其父親的亞達仍在逃。

印度檢察官阿加瓦爾說，政府已下令起訴被告，政府將為受害者一家提供100萬盧比（約30萬元新台幣)）賠償金和一些土地作為補償。北方邦警方指示，坎普爾警方在掌握證據的基礎上迅速偵破這名父親遇害案件，並已逮捕性侵案中的所有被告。

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