　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／震驚英國！「莎拉失蹤」 遺體找到了　嫌犯身分竟是警察

▲▼英國約克郡一名女子艾芙拉德（Sarah Everard）於3日晚間失蹤，警方已發現一具遺體，正在確認身分當中。（圖／翻攝自倫敦警察廳）

▲英國女子莎拉的失蹤遇害案引起舉國關注。（圖／翻攝自倫敦警察廳）

記者陳致平／綜合報導

英國一名年輕女子上周晚間9點多離奇失蹤，落網的嫌疑犯竟是一名員警，讓這起案件引起全國高度關注。經過警方大規模搜索後，終於在一處廢棄休息中心周圍發現一具遺體，經檢調單位確認後確認為失蹤多時的女子莎拉（Sarah Everard）。

根據BBC報導，現年33歲的莎拉，於3日晚間從朋友公寓離開後，想獨自走路回家，期間曾一度使用手機與男友通話，緊接著就下落不明。

警方調閱監視器畫面後得知，莎拉最後一次現蹤是在克拉珀姆區（Clapham），經過警方全力搜索後，在距離1個多小時車程的肯特郡發現她的遺體。同一天，倫敦市警察局一名48歲的員警偉恩卡曾斯（Wayne Couzens）也因綁架與謀殺莎拉等罪嫌遭逮捕，由於嫌疑犯身分敏感，再度引發恐慌。

由於英國媒體大規模報導莎拉遇害案件，許多女性紛紛在社群媒體上分享自身經驗，以及遇到危險時開如何自保，也使得當地警方備受壓力。

上議院議員瓊斯（Jenny Jones）甚至揚言提出一項法律修正案，要求實施針對性宵禁，禁止男人們在晚間上街。對此，倫敦警察局首長蒂克（Cressida Dick）表示，對於同袍受到調查感到相當意外，也能完全理解身在倫敦或者是其他城市女性的不安感，但她強調，「在倫敦街頭被綁架的機率非常低」。

▼一名48歲員警因涉嫌綁架與謀殺莎拉等罪名遭逮捕。

ET快訊
人妻外送員偷吃小鮮肉　純情夫「忍痛錄影」關鍵一局卻輸了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／震驚英國！「莎拉失蹤」 遺體找到了　嫌犯身分竟是警察

慧眼看天下／台灣零碳企業 靠著愛地球年賺好幾個億

疫苗界台積電！印度製藥產能全球第一　合作日本冷鏈圍堵中國疫苗

網紅叫外送嫌太慢　外送員下秒「推門暴打」！她鼻子噴血慘破相

抗疫英雄變色胚！紐約州眾議院對州長古莫啟動彈劾調查

韓「投共」鮮肉選手恐奧運夢碎！他點出關鍵原因　曾因性騷遭禁賽

夫妻吵架「重摔3月大幼子」！拖10hrs不送醫　男嬰腦傷慘死

快訊／俄外交部：若美國在日本部署陸基導彈，俄將報復

金髮OL詭異失蹤恐成腐屍！ 女議員提「男人宵禁」　禁止6點後外出

疫情完全控制…紐西蘭最大城「全面解封」！　集會活動零限制

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

男友顧打手遊她拿雷射筆「瞄蛋蛋」　下秒橘貓神準飛撲...網笑：好痛！

刺青爸沉迷手遊！被兒拔毛嚇歪 下秒罵：XX娘...遭「巴臉教訓XD」

快遲到！客運司機趕載學生亂蛇行　走右轉引道急左切衝路肩超危險

小嫻41歲生日「男友親手做蛋糕」！　揪金剛健檢…自嘲「內痔情侶」ＸＤ

爸媽挺柯以柔：離婚沒有什麼好丟臉　「沒有做這個決定下半輩子不會快樂」

快訊／震驚英國！「莎拉失蹤」 遺體找到了　嫌犯身分竟是警察

慧眼看天下／台灣零碳企業 靠著愛地球年賺好幾個億

疫苗界台積電！印度製藥產能全球第一　合作日本冷鏈圍堵中國疫苗

網紅叫外送嫌太慢　外送員下秒「推門暴打」！她鼻子噴血慘破相

抗疫英雄變色胚！紐約州眾議院對州長古莫啟動彈劾調查

韓「投共」鮮肉選手恐奧運夢碎！他點出關鍵原因　曾因性騷遭禁賽

夫妻吵架「重摔3月大幼子」！拖10hrs不送醫　男嬰腦傷慘死

快訊／俄外交部：若美國在日本部署陸基導彈，俄將報復

金髮OL詭異失蹤恐成腐屍！ 女議員提「男人宵禁」　禁止6點後外出

疫情完全控制…紐西蘭最大城「全面解封」！　集會活動零限制

高薪妹月花10萬崩潰！乖男友賺20K求養一輩子：我的命格不用努力

快訊／震驚英國！「莎拉失蹤」 遺體找到了　嫌犯身分竟是警察

快訊／罔腰委屈道歉了！深夜848字揭假懷孕真相　「連說2次對不起」

美軍推特發直升機槍口「瞄準沖繩市區」照片　網友罵翻急刪文

土地公慶生沾好運保平安　新北市圖中和分館借書送發財金

愛情降臨了！萬金杜鵑豔麗綻放　景觀巴士「金包里號」帶你賞花

24小時機車「切西瓜」台灣縱走　林右昌騎歐兜邁出發南北700km

蔡詩萍／林月雲＆侯佩岑母女惹眾怒　當兩次小三是道德麻木！

前海軍陸戰隊上校與「她」的養成日誌

新款BMW「超狂大鼻孔」驚呆補教名師！千人一看笑翻：給設計師跪了

配合度超高！奴才下「愛心指令」　聰明柴犬啾一下融化網：太犯規

國際熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

夫妻吵架重摔　3月大男嬰腦傷亡

「中國地圖遮台灣」南韓動畫遭陸網檢舉下架

中國式醃泡菜法讓南韓網友嚇瘋

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

福原愛家鄉老爺爺說話了！

緬甸修女跪求放過　警下秒射殺示威者

男子下體遭攻擊後不舉！醫一看嘆：廢了

看完哈利專訪…父親查爾斯王儲「陷入絕望」

OL失蹤恐成腐屍！ 女議員籲：對男人實施宵禁

2歲女童餓死　DNA顯示「外婆」才是她媽

英女王表態支持威廉王子！

美核潛艦爆「喪蝨大戰」噁照曝光！士兵遭啃食

更多熱門

相關新聞

OL失蹤恐成腐屍！ 女議員籲：對男人實施宵禁

OL失蹤恐成腐屍！ 女議員籲：對男人實施宵禁

來自英國約克郡一名女子艾芙拉德（Sarah Everard）於3日晚間失蹤，警方目前已發現人體遺骸，但仍需要一段時間確認身分。這起失蹤案引起英國社會關於女性安全的議論，許多女性在網路上分享了自身經歷，更有女性議員揚言提出一項法律修正案，要求實施針對性宵禁，禁止男人們在晚間6時以後上街。

中17.6億元男　為泰迪熊撞死人妻

中17.6億元男　為泰迪熊撞死人妻

台灣防疫登英國醫學期刊！

台灣防疫登英國醫學期刊！

英女王表態支持威廉王子！

英女王表態支持威廉王子！

嬤死12年無人知　醫上門才踢爆遭夫藏屍！

嬤死12年無人知　醫上門才踢爆遭夫藏屍！

關鍵字：

英國倫敦Sarah Everard

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳說張柏芝「拖後腿」　網讚爆：情商高

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

外送員國考通過！網一看狂勸：會後悔

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

罔腰跨坐男友按摩　網狂盯腹部「凸肚大消風」

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

狂中21張發票被約談！男子討拍遭轟

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

吳宗憲穿小鬼品牌衣！合體連千毅直播

快訊／罔腰道歉了！848字改口揭假孕真相

獨／賣零件嗅「挖礦熱」！17歲天才自學區塊鏈　狂滾1500萬

33kg惡霸塞進菜籃！等阿嬤提出門

人妻外送員偷吃小鮮肉　純情夫忍痛錄影

福原愛「奧運球拍」送給婆婆！

老婆從沒有月經！一查竟是男性　尪陷絕望

更多

最夯影音

更多
林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ
謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面