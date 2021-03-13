快訊／震驚英國！「莎拉失蹤」 遺體找到了　嫌犯身分竟是警察

▲英國女子莎拉的失蹤遇害案引起舉國關注。（圖／翻攝自倫敦警察廳）

記者陳致平／綜合報導

英國一名年輕女子上周晚間9點多離奇失蹤，落網的嫌疑犯竟是一名員警，讓這起案件引起全國高度關注。經過警方大規模搜索後，終於在一處廢棄休息中心周圍發現一具遺體，經檢調單位確認後確認為失蹤多時的女子莎拉（Sarah Everard）。

根據BBC報導，現年33歲的莎拉，於3日晚間從朋友公寓離開後，想獨自走路回家，期間曾一度使用手機與男友通話，緊接著就下落不明。

警方調閱監視器畫面後得知，莎拉最後一次現蹤是在克拉珀姆區（Clapham），經過警方全力搜索後，在距離1個多小時車程的肯特郡發現她的遺體。同一天，倫敦市警察局一名48歲的員警偉恩卡曾斯（Wayne Couzens）也因綁架與謀殺莎拉等罪嫌遭逮捕，由於嫌疑犯身分敏感，再度引發恐慌。

由於英國媒體大規模報導莎拉遇害案件，許多女性紛紛在社群媒體上分享自身經驗，以及遇到危險時開如何自保，也使得當地警方備受壓力。

上議院議員瓊斯（Jenny Jones）甚至揚言提出一項法律修正案，要求實施針對性宵禁，禁止男人們在晚間上街。對此，倫敦警察局首長蒂克（Cressida Dick）表示，對於同袍受到調查感到相當意外，也能完全理解身在倫敦或者是其他城市女性的不安感，但她強調，「在倫敦街頭被綁架的機率非常低」。

▼一名48歲員警因涉嫌綁架與謀殺莎拉等罪名遭逮捕。