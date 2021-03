快訊／震驚英國！「莎拉失蹤」 遺體找到了　嫌犯身分竟是警察

▲英國女子莎拉的失蹤遇害案引起舉國關注。(圖/翻攝自倫敦警察廳)

記者陳致平/綜合報導

英國一名年輕女子上周晚間9點多離奇失蹤,落網的嫌疑犯竟是一名員警,讓這起案件引起全國高度關注。經過警方大規模搜索後,終於在一處廢棄休息中心周圍發現一具遺體,經檢調單位確認後確認為失蹤多時的女子莎拉(Sarah Everard)。

根據BBC報導,現年33歲的莎拉,於3日晚間從朋友公寓離開後,想獨自走路回家,期間曾一度使用手機與男友通話,緊接著就下落不明。

警方調閱監視器畫面後得知,莎拉最後一次現蹤是在克拉珀姆區(Clapham),經過警方全力搜索後,在距離1個多小時車程的肯特郡發現她的遺體。同一天,倫敦市警察局一名48歲的員警偉恩卡曾斯(Wayne Couzens)也因綁架與謀殺莎拉等罪嫌遭逮捕,由於嫌疑犯身分敏感,再度引發恐慌。

由於英國媒體大規模報導莎拉遇害案件,許多女性紛紛在社群媒體上分享自身經驗,以及遇到危險時開如何自保,也使得當地警方備受壓力。

上議院議員瓊斯(Jenny Jones)甚至揚言提出一項法律修正案,要求實施針對性宵禁,禁止男人們在晚間上街。對此,倫敦警察局首長蒂克(Cressida Dick)表示,對於同袍受到調查感到相當意外,也能完全理解身在倫敦或者是其他城市女性的不安感,但她強調,「在倫敦街頭被綁架的機率非常低」。

▼一名48歲員警因涉嫌綁架與謀殺莎拉等罪名遭逮捕。

Officers are currently digging up the garden of the serving Metropolitan Police officer arrested last night over missing Sarah Everard.



PC Wayne Couzens, 48, was being held today by colleagues in London in connection with the week-long missing persons https://t.co/Zm9GD53OPV