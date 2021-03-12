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疫苗界台積電！印度製藥產能全球第一　合作日本冷鏈圍堵中國疫苗

▲▼印度的疫苗產量，與日本的冷鏈技術，要對抗中國的疫苗外交。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲印度的疫苗產量，與日本的冷鏈技術，要對抗中國的疫苗外交。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情，進入了疫苗競爭的階段，除了要與病毒競爭接種速度，國際間也在競合疫苗的市佔率，其中印度的疫苗量產能力，與日本的冷鏈研發能力，不但是疫苗覆蓋的重要關鍵，甚至兩國更聯手結盟，圍堵中國的疫苗外交。

新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑引言表示，這次的美日印澳「四方聯盟」會談，都是由元首參與對話，取代過去的國防或外交部長級對話，這次會談聚焦在疫苗議題，初步結論美國提供技術，印度大量生產，中間的冷鏈、運輸由日本提供技術。

財經專家黃世聰指出，美日印澳這次要結合起來，拚過中國的疫苗外交，如果要加快疫苗生產的速度，尤其需要印度的加入，因為現在美國與英國的產能已經滿載，而印度擁有非常厲害的血清與學名藥製造技術。

▲▼印度的疫苗產量，與日本的冷鏈技術，要對抗中國的疫苗外交。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲疫苗接種現在成為四方聯盟與中國的新戰場，兩邊都在拚疫苗的市佔率。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

黃世聰分析，印度現在是全球新冠肺炎疫苗產能第二大國，年產量35億劑，僅次於美國的40億劑，但是現在美國要求印度生產速度加快，總理莫迪也要求「印度血清公司」 （Serum Institute of India Pvt. Ltd.）產能快速拉高，同時印度也在國內快速施打疫苗，1月16日開始施打，至今累積接種2300萬人，速度僅次於美國。

黃世聰進一步分析，為什麼印度產量可以這麼快，因為「印度血清公司」它就像台灣的台積電，只有做疫苗的代工，因為只做代工沒有跟其他藥廠競爭，所以產能非常大，而且薪水是國內平均的6倍，所以是印度國家最驕傲的一間公司。

▲▼印度的疫苗產量，與日本的冷鏈技術，要對抗中國的疫苗外交。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲日本研發了冷凍提包，讓需要冷鏈的疫苗也可以送到偏遠的地方。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

黃世聰還提到日本的冷鏈，生產了疫苗之後，還要有冷鏈技術保存，這次冷鏈技術就由日本提供。

劉寶傑表示，疫苗的最後一哩路，由日本完成，因為亞洲、非洲有很多地方基礎建設比較薄弱，這些國家也是四方聯盟與中國競逐疫苗的國家。

▲▼印度的疫苗產量，與日本的冷鏈技術，要對抗中國的疫苗外交。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲在很多基礎建設薄弱的國家，就只能靠人工把疫苗背進去。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

黃世聰指出，日本在低溫保存的技術非常厲害，所以他們這次推出了一款「冷凍提包」，可以維持零下70度18天，例如像印尼有很多島嶼，交通聯絡不容易，但是只要18天內能夠趕到，這些疫苗就可以送過去。

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