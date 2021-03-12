逃避不可恥！有時候「放棄」反而帶來更大的成功

文／S編（遠流出版）

我一直都相信人來到地球的目的就是為了要盡情的享受生命探索生命，所以千萬別把追求夢想當做是一個很大的壓力，或讓情緒隨著它起起伏伏甚至廢寢忘食害怕自己做不到做不好患得患失，也別老是羨慕為什麼別人已經活在你夢寐以求的生活之中，而是應該要將「追夢」這件事當作是一場有趣、好玩的RPG遊戲，一路上享受著收集情報、寶物、練功升等的過程！

擁有「夢想」是一個很簡單的幸福，因為它將會是你採取任何行動的燃料，試想一個沒有夢想的人他的生活會是如此的乏味？所以即便這個夢想聽起來很單純很可笑，我都很慶幸自己是一個「有夢的人」！也千萬不要妄自菲薄認為自己的目標太天馬行空，或因為害怕別人的眼光和指教就不敢承認或接受你想做這件事的事實，我會說在你還沒有採取任何行動之前都千萬不要預設立場認為不可能，唯有嘗試過、努力過、失敗過的人才有資格懷疑自我。

當然，在追夢的路上你一定不會一次就成功，所有被拜讀到爛掉的偉人故事都是一路跌跌撞撞才獲得極大的名聲和成就，所以這也意味著每失敗一次你就離夢想又更近了一些！明白了這個道理以後，即便從天堂掉到地獄也不會感到太失落太難過！我當然能懂一路破關到最後，結果在最後一刻總是過不了魔王這關，不斷Game Over被宣判失敗的心情有多嘔，面對這樣的情形，我們也不要當一個不切實際的造夢家，因為逐夢的旅途中你要謹記著以下這三個原則：

1. 將大夢想拆解成一個一個小目標

目標夠大膽是一件好事，但太遠大的夢想總是令人卻步，不如試著將它拆解成一個一個零碎的小任務吧！想想看要達到這個目標你會需要完成哪些事情呢？

例如我想「留在西班牙生活」分別能拆解出這些小目標：報考西班牙當地的碩士、在當地找到工作、申請工作簽證等等，然後再依照這些任務的困難度排出優先順序，你將會發現原本大家不看好、認為是癡人說夢話的夢想變得不再那麼遙不可及。

2. 為夢想設立檢核點和停損點

越大的夢想所需要花費的時間成本可能就會越高，建議大家在執行任何大小的企劃都可以養成設立檢核點和停損點的習慣，拉出一個時間軸將剛剛所拆分出來的小任務按照順序一個一個分配到預計執行的時間點，並選擇一個合適的時機作為檢核點，它的作用是為了要讓你停下腳步來去檢視自己執行的進度是否有如期進行，一旦落後便要檢視問題根源，是拖延症導致跟不上？又或者是所需資源不足？進而衡量下一步該怎麼做調整。

而停損點則是你必須要給自己一個終極的截止日期，不要浪費時間在無止盡的試錯，或投資過多的金錢成本，例如我也會告訴自己就用碩士這一年去應徵當地的公司辦理工作簽留下來，一年後停損點到了還是無法達成，就立刻停止不要再繼續浪費時間和金錢。

3. 想得太多，做得太少都是枉然

當你規劃好要如何一步一步往夢想前進，切記最重要的是行動、行動、行動！因為很重要所以說三次！最常收到私訊或在講座上被粉絲提問：「如果做不到怎麼辦？」「如果想換工作可是沒信心怎麼辦？」通常會這樣問都是因為嘗試的不夠多，又或者，從來都沒有採取行動。

人類的最大惡習就是一直不斷的問自己「怎麼辦？」可是問完之後還不好好的回答自己，如果你願意花一點時間去回答你心中的提問，靜下心來思考一定都會找到答案！也曾經有人問過我：「如果知道自己的目標，可是不知道怎麼做該怎麼辦？」

當初我想留下來在西班牙工作，從一開始我也不知道有什麼方法，就只是按照常理在網路上搜尋，看看其他前人的案例，一步一步分析如果是我可以怎麼做？而現在開始遠距工作成為社群顧問、音頻節目主持人、講師，由於是很新興的職業型態，除了不知道有什麼方法更沒有什麼前人可以參考，但我仍然做到了！

人生本來沒有「使用手冊」，所以不要糾結於「不知道怎麼做該怎麼辦」！當初的我也是傻傻的地毯式搜索任何方法，秉持著「精實創業」的精神在創造我的人生，只要這個行動看似能夠讓我更接近夢想一點，我就會拼了命的立刻去做，一但發現好像行不通就立刻換個方法去執行，這樣的態度也讓我即便失敗了也不會感到懊悔。

4. 有時候，放棄才會獲得更大的成功

「有志者事竟成」、「吃得苦中苦方為人上人」、「鍥而不捨，金石可鏤」...這些諺語讓我們從小就被教育要成為一個堅忍不拔的向上青年，這樣的觀念根深蒂固後換來的就是對於「放棄」這件事的負面刻板印象，認為放棄就是草莓族沒有抗壓性、三分鐘熱度等等，因此許多人開始會對於選擇放棄而感到自責、自卑產生罪惡感，但我現在必須告訴你一個殘忍的事實，並不是每件事只要堅持就會獲得最好的結果！

▼遠流出版《你值得更好的夢想：從精準轉職到不離職創業，做自己夢想的創作者》。