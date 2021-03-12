網紅叫外送嫌太慢　外送員下秒「推門暴打」！她鼻子噴血慘破相

▲錢德菈妮與外送員發生爭執受傷流血。（圖／翻攝自當事人IG）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度美妝網紅錢德菈妮（Hitesha Chandranee）本週透過美食外送平台Zomato點餐，但她宣稱，雙方因餐點延誤發生爭執，外送員隨後直接出手毆打她，過程達數分鐘之久。她事後把自己鼻部受傷的畫面傳上網路，震驚當地社會。

綜合印度媒體NDTV等報導，錢德菈妮事發當日的訂單餐點，預計送抵所需時間為59分，但就在她過段時間再次確認的當下，時間反而跳成仍需等待61分鐘。但這一切還沒結束，原本預計當日下午4時31分送達的餐點延遲，男外送員卡姆拉伊（Kamaraj）直到4時46分才現身。

▲錢德菈妮是名美妝網紅，她的IG有5.6萬人追蹤。（圖／翻攝自當事人IG）

這讓錢德菈妮感到相當氣憤，直接開口問是否知曉平台訂單取消相關規定，卡姆拉伊態度變得相當差，先是脫口「小姐我不知道，請別浪費我時間，把錢給我讓我走」，接著開始大吼大叫。她見狀後，隨即試圖關門，但對方用力把門推開，飆罵後伸手拿訂單想走人。

「在我告訴他不能這樣做時，他打了我一拳，這一切過程只有大概2分鐘」，錢德菈妮坦言，她當下根本沒意識到發生什麼事，也不知道鼻子已經受傷流血，眼見對方準備搭電梯離去，「我回過神來跟在他後面想阻止，他又打我，在電梯門關不起來的狀態下，狠推我之後，跑下樓梯離去。」整個過程並沒有被監視器拍下來，但已知卡姆拉伊事後被警方逮捕，如今被Zomato暫時停職。

Karnataka: A delivery man of Zomato (in photo) has been booked and arrested for allegedly attacking a woman in Bengaluru, according to Bengaluru DCP (South East) Joshi Srinath



Zomato says, "We deeply regret this incident & apologise to Hitesha for this traumatic experience". pic.twitter.com/L3T4RUDvx2 — ANI (@ANI) March 11, 2021

只不過，卡姆拉伊事後否認施暴，強調是錢德菈妮辱罵動手打他才會受傷，已向對方道歉，並在通知公司後要求客戶返還食物，但遭拒絕，「當她想推開我的手時，用戴著戒指的手打到自己的鼻子才會流血。」但面對外送員的指控，錢德菈妮辯稱，當時動作是出於恐懼並非蓄意，且戒指表面並不會造成那樣的傷害。

如今雙方各執一詞，Zomato行政總裁戈耶（Deepinder Goyal）表示，現正聽取兩邊說法。

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