網紅叫外送嫌太慢　外送員下秒「推門暴打」！她鼻子噴血慘破相

▲錢德菈妮與外送員發生爭執受傷流血。(圖/翻攝自當事人IG)

記者詹雅婷/綜合外電報導

印度美妝網紅錢德菈妮(Hitesha Chandranee)本週透過美食外送平台Zomato點餐,但她宣稱,雙方因餐點延誤發生爭執,外送員隨後直接出手毆打她,過程達數分鐘之久。她事後把自己鼻部受傷的畫面傳上網路,震驚當地社會。

綜合印度媒體NDTV等報導,錢德菈妮事發當日的訂單餐點,預計送抵所需時間為59分,但就在她過段時間再次確認的當下,時間反而跳成仍需等待61分鐘。但這一切還沒結束,原本預計當日下午4時31分送達的餐點延遲,男外送員卡姆拉伊(Kamaraj)直到4時46分才現身。

▲錢德菈妮是名美妝網紅,她的IG有5.6萬人追蹤。(圖/翻攝自當事人IG)

這讓錢德菈妮感到相當氣憤,直接開口問是否知曉平台訂單取消相關規定,卡姆拉伊態度變得相當差,先是脫口「小姐我不知道,請別浪費我時間,把錢給我讓我走」,接著開始大吼大叫。她見狀後,隨即試圖關門,但對方用力把門推開,飆罵後伸手拿訂單想走人。

「在我告訴他不能這樣做時,他打了我一拳,這一切過程只有大概2分鐘」,錢德菈妮坦言,她當下根本沒意識到發生什麼事,也不知道鼻子已經受傷流血,眼見對方準備搭電梯離去,「我回過神來跟在他後面想阻止,他又打我,在電梯門關不起來的狀態下,狠推我之後,跑下樓梯離去。」整個過程並沒有被監視器拍下來,但已知卡姆拉伊事後被警方逮捕,如今被Zomato暫時停職。

Karnataka: A delivery man of Zomato (in photo) has been booked and arrested for allegedly attacking a woman in Bengaluru, according to Bengaluru DCP (South East) Joshi Srinath



Zomato says, "We deeply regret this incident & apologise to Hitesha for this traumatic experience". pic.twitter.com/L3T4RUDvx2