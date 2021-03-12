　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2歲女童活活餓死！DNA驚曝「外婆才是她媽媽」…生父仍成謎

▲▼幼兒,女童,寶寶。（圖／免費圖庫pixabay）

▲ 2歲女童遭棄，6個月後才被發現。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓慶尚北道龜尾市發生一起詭異案件，一名年僅2歲的女童遭棄，長達6個月後被發現時早已活活餓死，引起社會公憤，近日案情竟有了驚人進展。DNA檢驗結果顯示，大眾普遍認為是女童母親的22歲金姓女子實際上根本不是她媽媽，女童名義上的外婆才是她真正的母親，而女童父親的身分也成謎。

綜合韓媒報導，22歲金女先前以女童母親的身分，被依謀殺罪嫌逮捕。但龜尾警察署11日說明，DNA檢驗報告顯示，金女並非女童生母；進一步取得女童48歲石姓外婆的DNA後確認，石女才是女童真正的母親，外界誤指為女童母親的金女實際上則是女童的姊姊。

初步調查顯示，金女一直以來都以為女童是自己的女兒。石女與金女受孕時間點相近，應是在自己的孩子出生後，與金女的孩子調換。金女真正的孩子目前下落不明，警方正進一步追查，並依拐騙未成年者罪嫌聲請羈押石女。

回顧案發當時，石女久久聯絡不上住在同棟大樓的金女，2月10日找上女兒家中，驚見女童已經身亡，趕緊報警，才發現金女去年8月便拋棄女童離家。石女11日出庭時則堅稱，孩子不是她生的，認為DNA檢驗結果有誤。

石女將女兒與金女的孩子調換的動機目前不明，案件卻又出現新的疑點。根據檢驗報告，女童的父親並非石女的丈夫。龜尾警方11日掌握石女外遇對象身分後，馬上將該男DNA送驗，未料該男也非女童生父。警方接著又鎖定石女一名男性友人，但他也不是女童父親。眼看案情陷入迷霧，警方預計針對石女深入調查，希望盡快掌握女童父親的身分。

►聽Podcast掌握國際局勢

►護髮界神級地位！摩洛哥優油兩罐下殺929元

ET快訊
獨／外籍男賣場拒戴口罩「還打人」！女遭痛毆倒地　他囂張比YA
25歲老婆「從沒有月經」醫一查傻眼：是男生　新婚尪陷絕望
Netflix將禁止「非同住者」共用帳號　分享帳號GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

夫妻吵架「重摔3月大幼子」！拖10hrs不送醫　男嬰腦傷慘死

快訊／俄外交部：若美國在日本部署陸基導彈，俄將報復

金髮OL詭異失蹤恐成腐屍！ 女議員提「男人宵禁」　禁止6點後外出

疫情完全控制…紐西蘭最大城「全面解封」！　集會活動零限制

下體遭狗攻擊！男「嘿咻2女」都不舉　醫一看嘆：廢了

韓公家機構職員「先知」炒地！高層輕生留遺書致歉　他向總統請辭

2歲女童活活餓死！DNA驚曝「外婆才是她媽媽」…生父仍成謎

印度女孩遭性侵，父親報案被撞死！因為嫌犯老爸是警察

四方安全對話峰會將登場　主軸聚焦新冠疫情氣候變遷

料「毒」從嚴！日本為防疫，設定每日入境人數2000上限

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

夫妻吵架「重摔3月大幼子」！拖10hrs不送醫　男嬰腦傷慘死

快訊／俄外交部：若美國在日本部署陸基導彈，俄將報復

金髮OL詭異失蹤恐成腐屍！ 女議員提「男人宵禁」　禁止6點後外出

疫情完全控制…紐西蘭最大城「全面解封」！　集會活動零限制

下體遭狗攻擊！男「嘿咻2女」都不舉　醫一看嘆：廢了

韓公家機構職員「先知」炒地！高層輕生留遺書致歉　他向總統請辭

2歲女童活活餓死！DNA驚曝「外婆才是她媽媽」…生父仍成謎

印度女孩遭性侵，父親報案被撞死！因為嫌犯老爸是警察

四方安全對話峰會將登場　主軸聚焦新冠疫情氣候變遷

料「毒」從嚴！日本為防疫，設定每日入境人數2000上限

黑貓追尾巴傲嬌爸妙語惹爆笑　體會「別人家的喵」回家被嫌棄

「不是每個小三都是壞」她癡情8年...曝最強偷吃4守則：不鼓勵離婚

銀行沒說的祕密！信用卡這樣用　省錢還增加回饋

樂天桃猿拜會桃園議長「撿到市長允諾」　化解青埔球場缺車位ing

夫妻吵架「重摔3月大幼子」！拖10hrs不送醫　男嬰腦傷慘死

理財周刊／知否知否　應是綠肥紅瘦

理財周刊／股市牛市轉熊市　還是只是漲多修正

大專足聯／義守原訂環島移訓因疫情喊卡　原班底再戰台乙盼佳績

先探／塑化及橡膠廠獲利一起亮起來

水情嚴峻　政院將加強移動式供水設備調度水資源

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

國際熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

媳婦的誘惑！　辣妻換性感戰袍被公公目睹

超市汽水墜落竟飛回原位！5秒神奇畫面曝光

中國式醃泡菜法讓南韓網友嚇瘋

花豹攻擊女童　綠帽男被咬肩拖走

快訊／拜登就任後首次黃金時段演說　將宣布7/4全面解封

福原愛家鄉老爺爺說話了！

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

「中國地圖遮台灣」南韓動畫遭陸網檢舉下架

美股道瓊漲188點創新高　台積電ADR漲逾6％

軍政府：翁山蘇姬收賄1692萬加黃金

美核潛艦爆「喪蝨大戰」噁照曝光！士兵遭啃食

生完2胎被丈夫嫌棄　女傷心離世

英女王表態支持威廉王子！

更多熱門

相關新聞

韓LH公社高層留遺書輕生！坦承涉都更炒地

韓LH公社高層留遺書輕生！坦承涉都更炒地

南韓計畫透過在首都圈市郊興建新市鎮，企圖藉由穩定住房需求供給來抑制房價飆漲，不料韓國土地住宅公社（以下稱LH公社）卻被爆料至少20名職員，涉嫌趁京畿道光明、始興交界處新市鎮預定地頒布前率先購入7千多坪土地，炒地弊案震驚全國政壇，引起青壯年階層民眾的怒火。

四方對話將登場　聚焦疫情氣候變遷

四方對話將登場　聚焦疫情氣候變遷

台灣鳳梨將登日本營養午餐！菜單研擬中

台灣鳳梨將登日本營養午餐！菜單研擬中

駐韓美軍曝今年「新動作」！南韓急撇清

駐韓美軍曝今年「新動作」！南韓急撇清

25歲男打AZ疫苗不能走！

25歲男打AZ疫苗不能走！

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

即／即將在古亭站殺人！北捷接獲恐攻電郵

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

洋派女婚禮被「台灣1習俗」逼到崩潰

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面