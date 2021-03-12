四方安全對話峰會將登場　主軸聚焦新冠疫情氣候變遷

▲澳洲總理莫里森。（圖／路透）

文／中央社

澳洲總理莫里森今天表示，「四方安全對話」（Quad）成員國領袖的首場會談將討論整個印度太平洋地區的安全挑戰、氣候變遷，及遏止區域內2019冠狀病毒疾病疫情擴散等議題。

「四方安全對話」成員包括印度、美國、日本及澳洲。澳洲時間13日清晨，美國總統拜登將與莫里森（Scott Morrison）、印度總理莫迪（Narendra Modi）及日本首相菅義偉召開網路會議。

莫里森說，這場會議將成為「歷史性的一刻」。他在雪梨向記者們表示：「（會談）將在明天大清早舉行，但我可以向你們保證，我會精神抖擻地參加這場對澳洲來說極為重要的聚會。」

「一直以來也有許多其他會議，但當政府最高層級齊聚一堂，這彰顯出開創印太地區和平穩定新基石的全新合作等級。」

莫里森說，印太區域各國正邁向新型能源經濟，因此這次會談也將包括未來達成淨零碳排放目標的計畫。

這場視訊會議還將討論防堵區域內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散的行動，「四方安全對話」打算宣布支援提升印度疫苗產能的融資協議。

美國高階官員本週稍早告訴路透社，此次視訊會議預計將進行約2小時，並為今年稍後的面對面會議打好基礎。

外交官表示，華府一直在提倡「四方安全對話」這個非正式組織，作為對抗中國在印太地區與日俱增的政治、商業與軍事活動的潛在堡壘。