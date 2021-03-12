疫情完全控制…紐西蘭最大城「全面解封」！　集會活動零限制

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

新冠肺炎疫情爆發至今，身為防疫前段班的紐西蘭，因迅速果斷的政策，讓該國最大城奧克蘭終於在12日迎來全面解封，從二級警戒降為一級，沒有任何集會活動限制。總理阿爾登表示，「我知道奧克蘭的每個人都期待一個幾乎沒有限制的周末。」

根據《路透社》報導，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）12日召開記者會表示，該國已經連續兩個星期沒有本土病例，因此奧克蘭將全面解除封鎖限制，從原先的二級警戒降至一級，和該國其他城市一樣，所有集會活動都沒有限制。

阿爾登說，「我知道奧克蘭的每個人都期待一個幾乎沒有限制的周末。」目前紐西蘭政府也已取得2筆疫苗協議，包括保護力達95%的美國輝瑞疫苗，希望能在2021年底前完成全國接種的目標。

根據約翰霍普金斯大學數據統計，紐西蘭新冠肺炎確診人數為2417例，死亡人數為26人。

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